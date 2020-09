Camerún.- El principal líder opositor dice que la población "tiene la sensación de que ha sido abandonada a su suerte"

31/01/2020 Maurice Kamto, presidente del partido camerunés MRC POLITICA CAMERÚN INTERNACIONAL MRC



Denuncia la "guerra absurda" en las regiones anglófonas y pide implicación internacional



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El principal líder opositor de Camerún, Maurice Kamto, ha afirmado este miércoles que la población del país "tiene la sensación de que ha sido abandonada a su triste suerte" y ha pedido a la comunidad internacional que ayude a que el país salga de la situación "indigna" que atraviesa, en medio de una grave crisis política y humanitaria.



"Tenemos el sentimiento de que el pueblo camerunés ha sido abandonado a su triste suerte en un momento en el que tiene más necesidad que nunca de que África y la comunidad internacional en general muestren su solidaridad y le ayuden a salir de una situación indigna para la civilización humana", ha dicho, en una entrevista concedida al diario francés 'Le Point'.



Así, ha resaltado que el país "ha demostrado que es incapaz de arreglar por sí mismo los problemas profundos que han degenerado en crisis de una naturaleza que afecta a nuestra subregión, así como la paz y la seguridad internacional".



"¿Cómo puede entenderse que con la grave situación humanitaria en mi país desde hace cuatro años, especialmente la guerra civil en las regiones de mayoría anglófona, las atrocidades cometidas y las masacres de niños y mujeres embarazadas, no haya existido hasta ahora una comisión de investigación internacional?", se ha preguntado.



Kamto, líder del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), ha criticado además el "silencio" del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y ha cargado contra la postura "autista, arrogante y despectivo que pasa su tiempo intentando imponer el culto pagano al becerro de oro en vez de hacer frente al desastre en el que se sume el país".



En este sentido, ha recalcado que "la situación en Camerún es muy preocupante" y que "el país hace frente a muchas crisis", entre ellas una a nivel de seguridad por "la guerra absurda" del presidente, Paul Biya, "contra una parte del pueblo camerunés en las regiones anglófonas".



"Esta guerra, que dura desde hace cuatro años, ha dejado más de 3.000 muertos, miles de heridos y desaparecidos, ha provocado un desplazamiento masivo de poblaciones, entre 400.000 y 800.000 personas, según las fuentes, y ha generado más de 40.000 refugiados cameruneses en la vecina Nigeria", ha lamentado.



Por otra parte, ha manifestado que tres de las diez regiones del país están "fiscalmente siniestradas", mientras que en el resto "la situación económica no es más brillante". "Los cameruneses hacen frente a un desempleo endémico y una inflación galopante, sin contar con la corrupción generalizada", ha sostenido Kamto.



En esta misma línea, ha argüido que "el régimen no ha aprendido las lecciones de la crisis postelectoral de las presidenciales de 2018 y del mensaje claro que los cameruneses le enviaron al seguir masivamente nuestro llamamiento al boicot en las legislativas y municipales de febrero de 2020, donde más del 80 por ciento de los electores no fueron a votar".



"En este contexto, la negativa desdeñosa del régimen de iniciar una reforma consensuada del sistema electoral sólo puede generar nuevas crisis vinculadas a las elecciones", ha advertido, antes de acusar al Gobierno de "instrumentalizar los sentimientos étnicos o tribales para enfrentar a los cameruneses entre sí y dividir el país".



El líder del MRC ha confirmado además que se encuentra encerrado en su vivienda por el cerco impuesto por las fuerzas de seguridad. "Me es imposible salir de casa y hacer uso de mis derechos y libertades garantizados por la Constitución. Tampoco puedo recibir visitas ni asegurar el abastecimiento de mi casa", ha denunciado.



Las fuerzas cameruneses rodearon la vivienda de Kamto tras su llamamiento a nuevas movilizaciones contra Biya el 22 de septiembre, en las que, según ha indicado, fueron detenidos más de 600 manifestantes, "la mayoría de ellos militantes del MRC". "Tengo curiosidad por saber por qué razones fue rodeada mi vivienda", ha dicho, antes de añadir que "hay un carro de combate con su cañón apuntado al portal".



"Vivimos en una dictadura feroz que no es conocida por respetar las leyes, a menudo injustas, que ella misma ha promulgado", ha señalado, antes de resaltar que las protestas fueron "absolutamente pacíficas" y ha criticado que las autoridades hayan apuntado a un intento de "insurrección" impulsado por el partido opositor.



"Hemos sido claros desde el inicio. Nuestro camino será pacífico", ha puntualizado. Así, ha recordado que el MRC pide "el fin del baño de sangre con un alto el fuego para lograr la paz en las dos regiones anglófonas en guerra desde hace más de tres años" y "una reforma consensuada del sistema electoral antes de cualquier otra votación".



El MRC hizo su llamamiento a las protestas en respuesta al decreto de Biya aprobando el 6 de diciembre como fecha para la celebración de las primeras elecciones regionales en el país, contra las que se había pronunciado el opositor en ausencia de un alto el fuego en las regiones de mayoría anglófona de Camerún.