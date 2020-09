Brasil.- Bolsonaro tacha de "lamentable" una propuesta de Biden para proteger la Amazonia

El aspirante demócrata a la Casa Blanca se ofrece a negociar un plan de ayudas de 20.000 millones de dólares



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tachado de "lamentable" la propuesta del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, de negociar un fondo de ayuda para lograr la protección de la Amazonia brasileña, advirtiendo de que "la soberanía no se negocia".



Biden aludió a Brasil durante el primer debate televisado con el presidente norteamericano, Donald Trump, en el que prometió que incorporaría de nuevo a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático y buscaría negociar un fondo de 20.000 millones de dólares para proteger la Amazonia.



"Lo que alguno no han entendido es que Brasil ha cambiado. Su presidente, a diferencia de los de izquierdas, no acepta sobornos, demarcaciones criminales o amenazas infundadas", ha sentenciado Bolsonaro en Twitter, desde donde ha defendido que su gobierno realiza "acciones sin precedentes" en materia de protección medioambiental.



"Cuesta entender, como jefe de Estado que reabrió plenamente su diplomacia con Estados Unidos después de décadas de gobiernos hostiles, una declaración tan desastrosa y gratuita", ha añadido el mandatario brasileño, que presume de una buena relación con Trump.



En este sentido, Bolsonaro ha explicado que ya hablado con su homólogo estadounidense del tema y que la cooperación "es bienvenida", "también para proyectos de inversión sostenibles que creen trabajos decentes para la población amazónica".



Sin embargo, también ha apuntado que "la codicia de algunos países por la Amazonia es una realidad".