Bolsonaro critica a Biden por "amenazas cobardes" sobre la Amazonía

Imagen de archivo de los presidentes de EEUU, Donald Trump (dcha), y Brasil, Jair Bolsonaro, durante una cena en el centro vacacional de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, EEUU. 7 marzo 2020. REUTERS/Tom Brenner

Por Jake Spring

BRASILIA, 30 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reaccionó con molestia el miércoles al llamado del candidato presidencial estadounidense Joe Biden para que la comunidad internacional ofrezca a Brasil 20.000 millones de dólares para poner fin a la deforestación del Amazonas.

En un acalorado debate presidencial el martes por la noche, Biden dijo que Brasil era un ejemplo de cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, carece de peso en política exterior.

"Las selvas tropicales de Brasil están siendo demolidas", dijo Biden. "Me reuniría y me aseguraría de que los países del mundo aporten 20.000 millones de dólares y digan: 'Aquí tienes 20.000 millones de dólares. Deja de talar el bosque. Y si no lo haces, tendrás consecuencias económicas'".

Bolsonaro interpretó el comentario hecho por el aspirante demócrata como una dura advertencia y dijo en portugués e inglés que no acepta "sobornos" ni "amenazas cobardes".

El mandatario ultraderechista destacó que Brasil está tomando medidas contra la deforestación y reafirmó su opinión de que el interés del resto del mundo en la Amazonía tiene motivaciones financieras e intentan socavar la soberanía brasileña.

"La codicia de algunos países hacia la Amazonía es un hecho bien conocido", dijo Bolsonaro. "Sin embargo, la demostración explícita de esta codicia por parte de quien se postula para la presidencia de su país es una clara muestra de desprecio por la convivencia cordial y fructífera entre dos naciones soberanas".

Bolsonaro ha mostrado abiertamente su admiración por Trump y ha buscado estrechar los lazos entre Brasilia y Washington.

Datos oficiales muestran que un área aproximada del tamaño del Líbano fue deforestada en la Amazonía brasileña en 2019, un máximo de 11 años, y datos preliminares del gobierno para 2020 dan cuenta que la tala de bosques aumentó un 34,5%.

(Editado en español por Rodrigo Charme)