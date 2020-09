Biden ataca a Trump por su actitud en el debate y dice que fue una "vergüenza nacional"

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó este miércoles de "vergüenza nacional" la actitud del presidente Donald Trump durante el áspero debate televisivo que celebraron la víspera en Ohio.

Ambos adversarios volvieron a la campaña después de que el encuentro del martes diera más que hablar por el caos y las constantes interrupciones del presidente que por el debate sobre las políticas públicas.

El caos que reinó durante 90 minutos, en los cuales Trump interrumpió de forma constante a su rival y lo corrigió intentando desestabilizarlo, llevaron a la comisión independiente que regula los debates a anunciar que tomará medidas para asegurar una discusión más "ordenada" en los próximos encuentros entre el mandatario republicano y Biden.

Trump, de 74 años, salió a la ofensiva contra su rival de 77 años, buscando cambiar la dinámica de la campaña y recuperar terreno en las encuestas, que desde hace semanas dan ventaja al demócrata.

Biden logró desmentir el mote de "Joe el dormido" que le puso el presidente y respondió a los ataques. En un momento, ya exasperado, el candidato demócrata le espetó "¿Te vas a callar, hombre?", pero el mandatario siguió.

"El presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional", dijo este miércoles el candidato demócrata.

El presidente republicano generó polémica por su negativa a condenar durante el debate a los supremacistas blancos. "Ok, Proud Boys, retroceden y prepárense", dijo en relación a un grupo de extrema derecha fundado en 2016 y que está vinculado a varios episodios de violencia contra manifestantes antirracistas.

- "La supremacía blanca debería ser denunciada" -

Este miércoles reculó y pidió a las milicias de extrema derecha que se retiren y que dejen que "las fuerzas del orden hagan su trabajo".

El mandatario había recibido una llamada de atención de su correligionario Tim Scott, el único senador negro de su partido, que lo instó a corregir sus comentarios.

"La supremacía blanca debería ser denunciada", indicó el legislador. "Creo que el presidente se expresó mal y necesita corregirse".

Los comentaristas calificaron el debate de "película de horror", "fiasco" o el "peor debate de la historia".

En efecto, los mordaces intercambios entre Trump y Biden, que llegaron a los insultos, no dejaron mucho espacio para las ideas.

El demócrata se refirió a Trump como un "payaso", un "títere" del presidente ruso, Vladimir Putin, y como un "mentiroso". Trump respondió tachando a su rival de "títere de la izquierda radical".

- "Dos contra uno" -

Pese a los constantes comentarios de Trump contra su rival sobre un presunto deterioro cognitivo y los lapsus que mostró en las primarias, Biden salió airoso debido a que muchos anticipaban alguna metedura de pata de su parte.

Las interrupciones de Trump le valieron varios llamados de atención del moderador, el periodista Chris Wallace, de la cadena conservadora Fox News.

Después de que Wallace le pidiera respetar el turno de palabra de Biden, Trump le espetó: "parece que estoy debatiendo contigo, no con él".

Este miércoles, el presidente, que regresó a Washington en la noche tras el debate, reiteró sus críticas en Twitter. "No fue una sorpresa que fueran dos contra uno".

Según una encuesta de la cadena CBS tras el intercambio, Biden obtuvo las preferencias del 69% de la audiencia, pero en 2016 Hillary Clinton ganó los tres duelos verbales de la campaña frente a Trump, lo que relativiza su importancia de los debates.

Este veredicto no resonó entre los simpatizantes de Trump que lo esperan para un mitin en Minnesota.

"No me parece que fuera un debate justo, porque Trump no pudo desarrollar muchos de los puntos que quería y no tuvo mucho tiempo de palabra", dijo Ally Eid, una mujer de 29 años.

Pero a diferencia de Hillary Clinton, Biden cuenta con la ventaja de que puede criticar al presidente en ejercicio y no dejó de recordar que más de 200.000 personas murieron en el país por la pandemia de covid-19.

"Tenemos el 4% de la población mundial y un 20% de las muertes", fustigó el aspirante demócrata.

Los dos candidatos volverán a debatir el 15 en Miami y el 22 de octubre en Nashville.

