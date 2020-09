BCE estudiaría rebasar inflación en eco de estrategia de la Fed

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que vale la pena examinar una estrategia al estilo de la Reserva Federal que permita que la inflación suba temporalmente por encima del objetivo de la institución.

La política de comprometerse a compensar la baja inflación después de no alcanzar el objetivo por un tiempo “podría ser evaluada” como parte de la revisión estratégica de la institución, dijo Lagarde en una conferencia en Fráncfort el miércoles.

“Si es creíble, dicha estrategia puede fortalecer la capacidad de la política monetaria para estabilizar la economía cuando se enfrenta al límite inferior”, dijo. “Esto se debe a que la promesa de un aumento de la inflación aumenta las expectativas de inflación y, por lo tanto, reduce las tasas de interés reales”.

Los comentarios de Lagarde son posiblemente la señal más clara hasta el momento de que el BCE podría cambiar su objetivo, después de no cumplir la meta de “debajo, pero cerca de 2%” durante años a pesar del estímulo monetario masivo. Si bien la presidenta dijo que no presentaba ninguna conclusión, señaló que factores estructurales como la globalización mantienen la inflación controlada.

No comentó sobre las perspectivas inmediatas para la política monetaria, aunque dijo que el anclaje de las expectativas de inflación a largo plazo basado en el mercado podría haberse “suavizado”.

El banco central, con sede en Fráncfort, comenzó su primera revisión exhaustiva en casi veinte años a finales del año pasado, antes de que la pandemia de coronavirus lo retrasara. Cubre un amplio abanico de temas, incluido el objetivo de inflación, el cambio climático y la digitalización.

La Fed acordó a principios de este año centrarse en un objetivo de una tasa de inflación media del 2%, lo que le da margen para compensar el bajo rendimiento anterior. Ello sugiere que probablemente mantendrá la política monetaria de EE.UU. más flexible durante más tiempo.

Hablando en el mismo evento, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, instó a los responsables de política monetaria a tener cuidado al realizar cambios en la estrategia del BCE y reiteró sus advertencias de que las compras de bonos a gran escala podrían desdibujar la línea entre la política monetaria y fiscal.

“Cuanto más ampliamente interpretamos nuestro mandato, mayor es el riesgo de que nos enredemos en la política y nos sobrecarguemos con demasiadas tareas”, dijo. “Como consecuencia, nuestra independencia podría ser cuestionada, y con razón”.

Nota Original:ECB to Consider Inflation Overshoot in Echo of Fed Strategy (3)

