Así es la nueva casa que se ha comprado Rocío Flores con su novio, Manuel Bedmar, en Málaga

28/11/2019 Rocío Flores ha decidido independizarse e irse a vivir con su novio desde hace varios años, Manuel Bedmar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Totalmente inmersa en una nueva etapa de su vida, y ajena a las informaciones que apuntan a que su madre Rocío Carrasco, buscaría un acercamiento con Gloria Camila, Rocío Flores ya disfruta de su nuevo hogar. En un momento complicado para su familia, la joven ha decidido independizarse junto a su pareja Manuel Bedmar, con el que se ha ido a vivir al piso que ella misma ha adquirido en propiedad.



Disfrutando al máximo de su vida desde que se apartó del foco mediático tras su paso por "Supervivientes", la joven ha invertido todos sus ahorros en la adquisición del que será su nuevo hogar y es que dicho piso ha costado un total de 250.000 euros. Como no podía ser de otra forma, Rocío seguirá estando muy presente en la vida de sus hermanos y su padre al mismo tiempo que cumple con su sueño de formar una familia propia y es que ya reconoció durante su paso por el reality, que quiere ser mamá joven junto a su actual pareja, Manuel. Otras fuentes aseguran que la joven no habría comprado el piso, sino que viviría de alquiler en el mismo por 850 euros al mes. De momento, la hija de Rocío Carrasco no se ha pronunciado al respecto.



Aunque por el momento se conocen muy pocos detalles sobre cómo será su nuevo nidito de amor, la pareja podrá disfrutar de zonas comunes de gran privacidad con piscina, plaza de garaje y trastero. Situado en una de las zonas de mayor desarrollo urbanístico de Málaga, el nuevo piso consta de tres dormitorios en los que la pareja podrá cumplir con su proyecto futuro de ampliar la familia. Con excelentes comunicaciones para moverse por la ciudad, la pareja tendrá la playa a escasos metros para poder relajarse y disfrutar del sol y el mar de su tierra.