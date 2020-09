Armenia/Azerbaiyán.- Moscú se ofrece a mediar mientras Bakú y Ereván se mantienen enrocados en sus posiciones

Aliyev descarta por ahora el diálogo mientras que Armenia insiste en denunciar el apoyo de Turquía a Azerbaiyán



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha ofrecido este miércoles acoger e Moscú contactos entre sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán, a los que ha pedido también un alto el fuego en los combates que estallaron el domingo en la región de Nagorno Karabaj y que continúan hasta la fecha, con ambos países enrocados en sus posturas y acusándose mutuamente de lo sucedido.



Lavrov ha hablado por teléfono con sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán, Zograb Mnatsakanian y Ceyhun Bayramov, respectivamente, respectivamente, a quienes ha traslado la "profunda preocupación" de Rusia por la continuación de las hostilidades a gran escala. Además, les ha llamado a "un alto el fuego de manera inmediata y reducir la tensión, así como a evitar una retórica provocativa y beligerante".



Además, el jefe de la diplomacia rusa les ha trasladado "la disposición a ofrecer la plataforma de Moscú para organizar contactos correspondientes, incluida la celebración de una reunión entre los ministros de Exteriores de Azerbaiyán, Armenia y Rusia".



Lavrov también ha dejado claro en su conversación que Rusia seguirá con sus esfuerzos de mediación, tanto a nivel nacional como con otros países del Grupo de Minsk dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con vistas a resolver el conflicto de Nagorno Karabaj por medios políticos y diplomáticos, según ha informado la agencia Sputnik.



Sin embargo, por ahora ninguno de los dos países enfrentados parece dispuesto a apostar por la vía del diálogo. Así, el presidente azerí, Ilham Aliyev, ha recalcado este miércoles que los enfrentamientos solo terminarán cuando Armenia retire sus tropas. "Tenemos una condición: la retirada incondicional de las Fuerzas Armadas de Armenia de los territorios ocupados", ha señalado durante su visita a soldados heridos en un hospital en Bakú, según Sputnik.



"Si el Gobierno armenio cumple con esta condición, los enfrentamientos terminarán y llegará la paz", ha asegurado el presidente azerí, insistiendo en que Nagorno Karabaj forma parte de Azerbaiyán y por tanto lo que Bakú busca es "restaurar la justicia histórica".



EL DIÁLOGO POR AHORA INADECUADO



"Como sabemos, existe un mecanismo internacional para las conversaciones", ha añadido Aliyev, en referencia al Grupo de Minsk que copresiden Rusia, Estados Unidos y Francia. "Desgraciadamente este mecanismo no ha conseguido resultados por eso creo que en la situación actual, los llamamientos al diálogo son inadecuados", ha defendido, según la agencia rusa TASS.



Por su parte, Armenia ha centrado su mensaje en denunciar el supuesto apoyo militar que Turquía estaría brindando a Azerbaiyán y que tanto Bakú como Ankara han desmentido tajantemente.



Este ha sido el mensaje que su ministro de Exteriores Mnatsakanian ha trasladado también a Lavrov, condenando "la participación directa político-militar y técnico-militar de Turquía en las hostilidades", según el comunicado del Ministerio de Exteriores armenio.



Además, el ministro ha expresado la preocupación de Ereván por el reclutamiento y envío de "terroristas extranjeros" a Azerbaiyán. Varios medios internacionales han informado en los últimos días de la presencia de rebeldes sirios apoyados por Turquía en la zona en que se están registrando las actuales hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán.



CONTINÚAN LOS COMBATES



Mientras, sobre el terreno, han continuado los combates y bombardeos por ambas partes así como por las fuerzas de Nagorno Karabaj, con reivindicaciones de logros bélicos por parte de ambos bandos imposibles de confirmar y también con nuevas víctimas.



En este sentido, la oficina del fiscal general de Azerbaiyán ha informado de 14 civiles muertos y 46 heridos por los disparos de artillería de las fuerzas armenias contra zonas densamente pobladas. Además, varias decenas de viviendas y de infraestructuras civiles han resultado dañadas, según recoge la agencia Trend.



Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Artsaj --nombre oficial de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj--, Vahram Poghosyan, ha informado de tres civiles muertos y varios más heridos por el bombardeo de la localidad de Martakert por parte de la aviación azerí "en violación de todas las normas del Derecho Internacional", según Mediamax.



APOYO DE TURQUÍA A AZERBAIYÁN



Entretanto, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha asegurado este miércoles que su país está dispuesto a "hacer lo necesario" si Azerbaiyán se lo pide para resolver el conflicto que mantiene este país con Armenia por Nagorno Karabaj.



"Si Azerbaiyán quiere resolver esta cuestión en el terreno, estaremos con ellos con todos nuestros medios. Haremos lo que sea necesario si Azerbaiyán lo pide", ha asegurado Cavusoglu, reafirmando nuevamente el respaldo de Ankara a Bakú ante los combates que estallaron el domingo en Nagorno Karabaj y que también han alcanzado otras zonas de los dos países enfrentados.



No obstante, el ministro turco ha considerado que "la capacidad de Azerbaiyán es suficiente" para hacer frente a esta situación. "Casi todos los países piden un cese de las hostilidades pero, ¿también piden a Armenia que ponga fin a su ocupación del territorio azerí? No", ha denunciado Cavusoglu, que ha insistido en que lo que Bakú está haciendo es defender sus territorios.



"¿En qué lugar del mundo la fuerza ocupante y el país cuyos territorios están ocupados pueden ser vistos como iguales? Igual que apoyamos la integridad territorial de Ucrania y Georgia, debería expresarse la misma postura para Azerbaiyán también", ha reivindicado el jefe de la diplomacia turca.