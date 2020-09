Armenia y Azerbaiyán, decididos a seguir combatiendo, pese a llamados internacionales

Cambio de origen. Agrega propuesta rusa de albergar negociaciones y presencia de combatientes de Siria y Libia. Color en Stepanakert ///Stepanakert , Azerbaiyán, 30 Set 2020 (AFP) - Armenia y Azerbaiyán rechazaron este miércoles los llamados internacionales a un alto el fuego y a entablar negociaciones, en el cuarto día de intensos combates en Nagorno Karabaj, enclave separatista armenio en territorio azerbaiyano.Stepanakert, capital de la república autoproclamada, estaba sumida en la oscuridad el miércoles por la noche, pero no se escuchaban en la ciudad los ruidos de los combates en el frente. Según las autoridades locales, la ciudad sufrió sin embargo bombardeos el domingo.En el plano diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores ruso propuso el miércoles a sus homólogos armenio y azerí albergar las negociaciones para acabar con el conflicto que enfrenta a ambas repúblicas en torno a la región de Nagorno Karabaj.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, "confirmó la disponibilidad de Moscú para organizar los contactos necesarios, incluida la celebración de un encuentro de los jefes de diplomacia de Azerbaiyán, Armenia y Rusia", indicó un comunicado del ministerio.La diplomacia rusa denunció el miércoles que combatientes de Siria y de Libia fueron desplegados en la zona de conflicto en Nagorno Karabaj."Combatientes de los grupos armados ilegales, especialmente de Siria y Libia, están siendo desplegados en la zona de conflicto en Nagorno Karabaj para participar en los combates", afirmó la diplomacia rusa. Agregó que está "profundamente preocupada por procesos que pueden provocar una escalada de las tensiones en el conflicto" y en toda la región.Tras visitar a militares heridos en un hospital, el presidente azerbayano Ilham Aliev juró continuar la lucha hasta la "retirada total, incondicional y sin plazo" de las fuerzas armenias.Si "Armenia acepta esta condición, los combates se detendrán, la sangre dejará de verterse", dijo Aliev, según imágenes difundidas en la televisión. Antes, la diplomacia azerbayana hizo saber a los mediadores en este conflicto, los países del Grupo de Minsk (Rusia, Estados Unidos, Francia) formado en le seno de la OSCE (Organización para la seguridad y la cooperación en Europa), que Baku estaba determinada a seguir su "operación militar legítima".El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, cerró la puerta a unas negociaciones inmediatas, horas después de un voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a las hostilidades y "retomar cuanto antes negociaciones constructivas". - "Gran orgullo" -Según los balances oficiales, probablemente parciales, los enfrentamientos que estallaron el domingo dejaron 103 muertos, entre ellos 81 combatientes separatistas y 22 civiles de ambos bandos.Azerbaiyán no comunicó ninguna pérdida militar, y los dos campos se acusan de haber iniciado las hostilidades.Un periodista de la AFP presenció en la región azerí de Beylagan, a pocas decenas de kilómetros del frente, el entierro de un soldado, muerto en combate según los habitantes. El número de muertos podría ser mucho más importante. El ministerio azerbaiyano de Defensa indicó que el miércoles continuaban "intensos combates", y que desde el fin de semana, perecieron 2.300 separatistas armenios.Al mismo tiempo que acusaba a su adversario de atacar posiciones civiles, el ministerio reivindicó la destrucción de 130 tanques, 200 piezas de artillería, 25 baterías antiaéreas y misiles tierra-aire S-300.Por su parte, el portavoz del ministerio armenio de Defensa, Artsroun Hovhannisian, mencionó "137 tanques y blindados destruidos, 72 drones, siete helicópteros y un avión de guerra derribados. 790 soldados azerbaiyanos murieron y 1.900 resultaron heridos".Por el momento, todos estos datos no se han podido verificar con una fuente independiente.En los dos países, una retórica de guerra en estos últimos meses ha alimentado el fervor patriótico. Azerbaiyán afirma haber reconquistado territorios y perturba las líneas de suministro armenias. Nagorno Karabaj dice, por su lado, que retomó posiciones. - Posible internacionalización - Armenia señaló el martes que un cazabombardero turco, en apoyo a Azerbaiyán, había derribado uno de sus aviones militares, lo que desmintieron rápidamente Ankara y Bakú. Y volvió a acusar el miércoles a "la aviación rusa de efectuar vuelos de provocación" en la frontera común.Una intervención militar directa de Turquía supondría un giro importante y la internacionalización del conflicto.Turquía es la única potencia que no pidió un alto el fuego. Alentó, al contrario, a su aliado azerbaiyano a retomar el control de Karabaj por la fuerza y a humillar a Armenia, su enemigo histórico. El Kremlin dijo el miércoles que "no apoya los llamados" de Turquía, y pidió que se abstuviera de "echar leña al fuego".El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó las declaraciones "inconsideradas y peligrosas" de Turquía llamando a Bakú a una "reconquista" militar de Karabaj.La Corte Europea de los Derechos Humanos (CEDH) instó a los dos bandos a que se abstuvieran de cualquier acción "que pudiera conllevar violaciones de los derechos de las poblaciones civiles".