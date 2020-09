AMP2.- Armenia/Azerbaiyán.- Turquía, dispuesta a "hacer lo necesario" respecto a Nagorno Karabaj si Azerbaiyán lo pide

Aliyev niega la implicación de Turquía en el conflicto mientras Macron arremete por las "peligrosas" declaraciones desde Ankara



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha asegurado este miércoles que su país está dispuesto a "hacer lo necesario" si Azerbaiyán se lo pide para resolver el conflicto que mantiene este país con Armenia por Nagorno Karabaj, un territorio bajo soberanía azerí pero de mayoría armenia autoproclamado independiente y respaldado por Ereván.



"Si Azerbaiyán quiere resolver esta cuestión en el terreno, estaremos con ellos con todos nuestros medios. Haremos lo que sea necesario si Azerbaiyán lo pide", ha asegurado Cavusoglu, reafirmando nuevamente el respaldo de Ankara a Bakú ante los combates que estallaron el domingo en Nagorno Karabaj y que también han alcanzado otras zonas de los dos países enfrentados.



No obstante, el ministro turco ha considerado, en declaraciones a la agencia Anatolia, que "la capacidad de Azerbaiyán es suficiente" para hacer frente a esta situación.



Asimismo, se ha mostrado comprensivo en cuanto al deseo del Gobierno azerí de resolver de una vez por todas el problema. "Entendemos las preocupaciones de Azerbaiyán. La cuestión no ha podido resolverse en los últimos 30 años y ellos no han observado ningún paso concreto", ha comentado, subrayando que además "Armenia sigue con su agresión".



"Casi todos los países piden un cese de las hostilidades pero, ¿también piden a Armenia que ponga fin a su ocupación del territorio azerí? No", ha denunciado Cavusoglu, que ha insistido en que lo que Bakú está haciendo es defender sus territorios.



"¿En qué lugar del mundo la fuerza ocupante y el país cuyos territorios están ocupados pueden ser vistos como iguales? Igual que apoyamos la integridad territorial de Ucrania y Georgia, debería expresarse la misma postura para Azerbaiyán también", ha reivindicado el jefe de la diplomacia turca.



Desde el estallido de los combates, Armenia ha denunciado apoyo militar por parte de Turquía a Azerbaiyán y este martes incluso informó de que un F-16 turco había derribado uno de sus cazas, matando al piloto. Sin embargo, el presidente azerí, Ilham Aliyev, ha negado la implicación turca en la actual escalada.



"Turquía es nuestro hermano y aliado", sostuvo Aliyev este martes por la noche entrevista con la cadena rusa Rossiya 1. "Turquía nos ofrece apoyo moral (...) no participa en este conflicto de ninguna otra forma", aseguró el mandatario, tachando de "noticias falsas" las acusaciones en este sentido por parte de Armenia.



Aliyev defendió que su país no necesita el apoyo de Turquía en este conflicto. "El Ejército azerí está suficientemente preparado para proteger a sus ciudadanos y su territorio", recalcó, según informa la agencia Trend.



MACRON CRITICA A TURQUÍA



Cavusoglu también se ha mostrado muy crítico con el presidente francés, Emmanuel Macron, por "apoyar la invasión" por parte de Armenia de territorio azerí. Precisamente, el mandatario galo ha defendido este miércoles que las declaraciones de Ankara en defensa de Azerbaiyán son "peligrosas".



"No aceptaremos ningún mensaje de escalada", ha sostenido en rueda de prensa en Riga, según informa Bloomberg. "Las declaraciones políticas de Turquía son inconscientes y peligrosas", ha aseverado.



"Los mensajes belicosos de las últimas horas, de alguna manera, eliminan las inhibiciones por parte de Azerbaiyán de lo que sería una reconquista de Nagorno Karabaj", ha opinado Macron, que ha apostado por un alto el fuego sin condiciones.



RUSIA AVISA A TURQUÍA: NO HAY QUE ECHAR GASOLINA AL FUEGO



Tras el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha criticado al Gobierno de Ankara por apoyar a Azerbaiyán en pleno conflicto con Armenia y ha advertido de que nadie debería "echar gasolina al fuego".



Rusia, que mantiene estrechos vínculos militares con Armenia, incluida una base militar en ese país, ha reiterado su llamamiento al alto el fuego para poner fin a la escalada de tensión entre los dos países vecinos por la región de Nagorno Karabaj.



"Seguimos pidiendo a todos los países de la región que ejerzan la contención y pedimos en particular a las partes en conflicto que detengan las hostilidades de inmediato", ha afirmado el portavoz del Kremlin, en declaraciones difundidas por la agencia de noticias rusa Tass.



Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, ha dicho que su país "todavía no necesita" usar "el potencial de la base rusa" para afrontar la coyuntura actual. "En caso de que sea necesario, existen argumentos legales", ha indicado, según recoge DPA.



En este contexto, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, ha mantenido unas "constructivas conversaciones" por separado con su homólogos de Armenia y de Azerbaiyán por la tensión en Nagorno Karabaj. "Lamentamos la pérdida de vidas en la escalada", ha afirmado la jefa de la diplomacia sueca, en un mensaje publicado en Twitter. "Las hostilidades deben detenerse de inmediato y deben retomarse las negociaciones", ha añadido.



Suecia forma parte del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Linde ha señalado que su país da "pleno apoyo" a los copresidentes del Grupo de Minsk (Francia, Rusia y Estados Unidos).