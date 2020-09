AMP.- Bélgica.- El liberal flamenco Alexander De Croo, nuevo primer ministro belga

Como parte del acuerdo de siete partidos para formar gobierno de coalición



BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



El líder de los liberales flamencos (Open Vld), Alexander de Croo, será el nuevo primer ministro belga tras el acuerdo logrado entre siete partidos políticos para formar un nuevo gobierno de coalición, después de casi dos años de interinidad por la caída del anterior Ejecutivo en diciembre de 2018.



"Me enorgullece vivir en un país en el que se es consciente de que se logran mejores resultados juntos que yendo cada uno por su lado", ha declarado De Croo a la prensa, según recogen medios belgas, en una declaración conjunta con el otro jefe negociador, Paul Magnette, tras ser recibidos por el rey Felipe de los Belgas.



Magnette, por su parte, ha concedido que "no será fácil" el rodaje del nuevo Gobierno, pero ha advertido de la necesidad de que la clase política deje de "pelear" y responda a las necesidades del país.



Sobre la designación de De Croo como primer ministro y no él, el socialista ha bromeado con que se jugó "a cara o cruz" pero que considera que ha el resultado es "una excelente elección".



De Croo (Vilvoorde, 1975) liderará así un Gobierno que tomará posesión este mismo jueves, cuando expire el mandato prorrogado de la primera ministra Sophie Wilmès, y que se apoyará sobre una coalición de los partidos flamencos y valones de socialistas (s.pa y PS), liberales (Open Vld y MR) y verdes (Groen y Ecolo), además de contar con los democristianos flamencos (CD&V).



En total, el Ejecutivo de De Croo sumará 87 de los 150 escaños del Parlamento federal y dejará fuera a la fuerza más votada en las últimas elecciones de mayo del pasado año, los nacionalistas flamencos de la N-VA --que ya hicieron caer el gobierno anterior --, y también a la extrema derecha flamenca del Vlaams Belang, segunda fuerza en Flandes.



Los equilibrios lingüísticos y regionales a los que obligan las reglas en Bélgica permiten augurar que de los 14 ministros que tendrá el nuevo Gobierno, siete serán valones y otros siete flamencos, pero el reparto de las competencias debe aún cerrarse.



La 'Coalición Vivaldi', llamada así en alusión a las 'Cuatro Estaciones' del compositor barroco y a las cuatro familias que compondrán el gobierno, se ha cerrado tras 21 horas de reunión en un acuerdo que ha llegado de madrugada y que establece una inversión de 3.300 millones de euros para la legislatura, de los que 2.300 se destinarán a la política social y el resto a seguridad, justicia y defensa, según recogen los medios locales.



La designación de De Croo responde a las llamadas para que el nuevo jefe del Ejecutivo fuera neerlandófono, para romper así con la tendencia francófono de los dos anteriores, Elio di Rupo (PS) y Charles Michel (MR), y consolida a un joven liberal que inició su carrera política hace apenas once años.



Hijo de otro diputado de la Open Vld, De Croo asumió la presidencia del partido liberal flamenco en 2009 para suceder al exprimer ministro Guy Verhofstadt y ocupó por primera vez una cartera ministerial en 2010 con el Gobierno federal del flamenco Yves Leterme, aunque apenas cinco meses después forzó la caída del Ejecutivo con la salida de su partido por una disputa por un distrito electoral.



Además ha sido viceprimer ministro por el Open Vld en los Gobiernos de Elio di Rupo y de Charles Michel, ocupando con el primero la cartera de ministro de Pensiones y, con el segundo, la de Cooperación, Telecomunicaciones y, en los últimos meses, la de Finanzas. También la primera ministra en funciones, Sophie Wilmès, ha contado con él durante este último Gobierno con poderes otorgados para gestionar la crisis del coronavirus.