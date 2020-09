Achraf y Alexis ilusionan al Inter

EFE/EPA/MARIO TADDEO

Roma, 30 sep (EFE).- El marroquí Achraf Hakimi y el chileno Alexis Sánchez van afinando cada vez más su conexión e ilusionan a un Inter que, gracias a las jugadas de su media punta y lateral derecho, ha conseguido este miércoles su segunda victoria en otros tantos partidos disputados este año.

Tras propiciar la gran remontada lograda el sábado contra el Fiorentina (4-3), Alexis y Achraf volvieron a ejercer de líderes en el triunfo por 5-2 logrado en el campo del Benevento para alimentar su ambición de destronar al Juventus, dominador desde hace nueve años del fútbol italiano.

Pese a que solo lleven pocas semanas compartiendo el vestuario, el media punta chileno y el lateral marroquí ya demostraron tener excelente afinidad, con combinaciones, grandes jugadas, asistencias, goles y sonrisas en las celebraciones.

No pudo ser mejor el impacto de Achraf en el fútbol italiano. Tras lucirse en las últimas dos temporadas como cedido en el Borussia Dortmund, el exmadridista ya asombra a la Serie A con sus carreras, centros y capacidad de leer el juego ofensivo.

El pasado sábado, a los veinte minutos de su debut oficial como jugador interista, combinó con Alexis en la banda derecha y ofreció la cómoda asistencia para que el belga Romelu Lukaku anotara el gol del momentáneo 3-3 en el 87.

Poco después, Alexis se encargó de colgar el centro desde el carril izquierdo para que Danilo D'Ambrosio firmara de cabeza la diana del 4-3 que culminaba la remontada interista.

El sábado en San Siro tanto Alexis como Achraf saltaron al campo en la reanudación, pero su contundente actuación convenció al técnico Antonio Conte a alinear a ambos de titulares este miércoles en el estadio Vigorito de Benevento.

Su impacto fue inmediato. A los 23 segundos de partido, Achraf hizo una pared con Alexis y colgó un baló raso que de nuevo Lukaku, en una acción muy parecida a la del gol al Fiorentina, remató para adelantar al Inter.

Una acción que repitieron varias veces este miércoles y que satisfizo a Conte, en una tarde en la que el conjunto milanés no tuvo problemas para deshacerse del Benevento. Roberto Gagliardini anotó el 2-0 y Lukaku firmó su doblete con el 3-0, antes de que volviera a aparecer Achraf.

Minutos después de que Gianluca Caprari recortara distancias con la diana del 1-3, el marroquí aprovechó un balón suelto en el área de penalti tras un mal rechace de la zaga local para anotar su primer gol como interista.

Con el encuentro ya sentenciado, Alexis se encargó de ofrecer a Lautaro el balón del 5-1, antes de que Caprari, con su doblete personal, determinara el definitivo 5-2.

Fue una prestación excelente para Alexis y Achraf, que estuvo a punto de dar otra asistencia decisiva en el tramo final, de no desaprovecharla bajo palos el croata Ivan Perisic.

Con seis puntos en dos partidos, unos Lukaku y Lautaro contundentes a la hora de definir y una conexión entre Alexis y Achraf cada vez más brillante, el Inter de Conte ya levanta la voz y presentó su candidatura para poner fin al reino liguero del Juventus.

"Estamos trabajando para ello. Creo que tenemos una gran plantilla para pelear el campeonato. No nos van a faltar las ganas ni el trabajo", prometió Achraf al acabar el duelo de Benevento.

Andrea Montolivo