"A los rivales no les va a gustar jugar conmigo", avisa Schwartzman

El argentino Diego Schwartzman (14º del mundo), que derrotó este miércoles en segunda ronda de Roland Garros del italiano Lorenzo Giustino (157º) sin conceder un solo set, afirmó que a sus próximos rivales "no les va a gustar" jugar contra él.

"A los rivales no les va a gustar jugar conmigo, no van a quererlo ni lo van a disfrutar", avisó el tenista bonaerense, quien confesó que no mira el cuadro ni lo que le viene en los próximos días.

Pletórico de moral después de ser finalista en Roma y de haber avasallado a sus dos primeros rivales sobre la tierra batida parisina, el 'Peque' Schwartzman se marcó un primer objetivo en París.

"Siempre entro tratando de respetar lo que dice mi ranking. Mi ranking hoy dice que (el objetivo) debería ser octavos como mínimo y a partir de ahí empezar a crecer, eso es lo que me pongo en la cabeza", afirmó en conferencia de prensa tras derrotar a Giustino.

El 'Peque' Schwartzman, de 28 años, parece haber alcanzado la madurez tenística en su séptima presencia en Roland Garros y su 25ª en un Grand Slam.

"En estos dos partidos saqué muy bien, que en estas condiciones no es fácil (...). Tuve pocos errores, mezclado con algo de agresividad, y esperamos que pueda seguir siendo así", añadió.

Schwartzman se refirió a las polémicas nuevas bolas en el torneo parisino, criticadas por varios jugadores por su peso y dureza, entre ellos por el 12 veces ganador Rafa Nadal.

"Son pelotas lentas, duras, hay que generar mucha fuerza para generar 'winners' o tiros agresivos", explicó.

Schwartzman se medirá por un puesto en octavos con el eslovaco Norbert Gombos (106º del mundo), al que nunca se ha enfrentado.

"Lo conozco, lo he cruzado, lo he visto, es muy agresivo, juega fuerte por abajo, saca bien, no le gusta mucho defender, ganó a Borna Coric, a Rodinov, no lo he visto en sus partidos, pero tiene que estar jugando bien", sentenció.

iga/psr