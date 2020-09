4-1. Giolito y Abreu lideran la victoria sorpresiva de los Medias Blancas

El lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Lucas Giolito, durante el partido ante los Atléticos de Oakland disputado en el Oakland Coliseum de Oakland, California (EE.UU.), este 29 de septiembre de 2020. EFE/John G. Mabanglo

Oakland (California, EE.UU.), 29 sep (EFE).- El abridor Lucas Giolito dominó en su debut en playoffs al silenciar a la ofensiva de los Atléticos de Oakland en 6 entradas perfectas y los Medias Blancas de Chicago ganaron este martes por 4-1 en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana que disputan al mejor de 3.

Giolito (1-0), que lanzó un juego sin hits contra los Piratas de Pittsburgh el 25 de agosto, no permitió un corredor a los campeones de la División Oeste de la Liga Americana hasta que el segunda base Tommy La Stella pegó un sencillo por el jardín central al comenzar la séptima.

El lanzador derecho permitió una carrera y dos imparables en siete entradas, ponchó a ocho y dio un pasaporte antes de ceder la pelota al relevista Evan Marshall después de una salida estelar de 100 lanzamientos.

Giolito también tuvo el apoyo ofensivo que necesitaba y que se lo dio el primera base cubano José Abreu, quien conectó un jonrón de dos carreras y el jardinero derecho Adam Engel, que también mandó la pelota fuera del parque.

Lo mismo que hizo el receptor antillano Yasmani Grandal, bambinazo solitario, en el octavo episodio.

El cerrador dominicano Alex Colome, el tercer relevista de los Medias Blancas, trabajó en el noveno para salvar el partido que duró dos horas y 53 minutos.

Antes del sencillo de La Stella, la línea del tercera base Jake Lamb al centro, en la quinta entrada, fue la pelota más golpeada contra Giolito por los poderosos Atléticos, cuya ofensiva tuvo problemas en la recta final.

Chicago estaba ansioso por un nuevo comienzo en los playoffs después de perder siete de ocho para terminar la temporada regular en la que rompieron una serie de siete perdedoras consecutivas para llegar a la postemporada por primera vez desde que ganaron la División Central de la Liga Americana en el 2008.

Mientras que los Atléticos deben ganar el segundo partido, que van a disputar el miércoles, en el mismo escenario del RingCentral Coliseum, de Oakland, sino quieren volver a tener otra salida rápida de los playoffs.

Los Atléticos están en la postemporada por tercer año consecutivo, habiendo perdido en el juego de comodines de la Liga Americana cada una de las dos últimas después de 97 victorias en ambas ocasiones.

El equipo de Oakland avanzó solo una vez durante 11 viajes previos a los playoffs desde 2000, llegando a la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2006 antes de ser barridos por los Tigres de Detroit.

Un roletazo del jardinero dominicano Ramón Laureano en el octavo episodio permitió al jardinero derecho Mark Canha anotar la única carrera de los Atléticos.

La derrota se la quedó el abridor peruano venezolano, el joven de 22 años Jesús Luzardo, que no tuvo su mejor control desde el montículo.

Luzardo (0-1) trabajó tres entradas y un tercio en las que cedió seis imparables, incluidos los jonrones de Engel y Abreu, con tres carreras limpias, no dio bases por bolas y abanicó a cinco bateadores rivales.