3-1. Demasiado Villarreal para el Alavés

El delantero del Villarreal CF Paco Alcácer (c) remata a puerta para onseguir el primer gol del equipo ante el Deportivo Alavés, durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que se disputó en el Estadio de la Cerámica. EFE/Domenech Castelló

Villarreal (Castellón), 30 abr (EFE).- El Villarreal superó con autoridad al Alavés por 3-1 en un encuentro en el que la superioridad técnica en la medular y la pegada en ataque de los locales fueron demasiado para el conjunto vitoriano, que sigue sin conocer la victoria en este arranque del campeonato.

El Alavés tuvo serios problemas en defensa desde bien pronto y se vio desbordado, mientras que en ataque inquietó muy poco. A los diez minutos Alcácer perdonó el gol, pero apenas un minuto después el atacante valenciano se resarció y adelantó a su equipo en el marcador, tras aprovechar en el primer palo un pase del lateral Mario Gaspar.

Tras el gol, el Alavés adelantó líneas para incrementar una presión más alta, pero el Villarreal controlaba sin problemas el choque y ponía en serio peligro la integridad del marco del conjunto vitoriano cada vez que se asomaba al área rival.

Sin embargo, el Alavés sacó petróleo de un rechace larguísimo de Deyverson desde su campo. El meta Sergio Asenjo salió de su área incomprensiblemente y no quiso tocar el balón con las manos, tras calcular mal su salida, y Édgar no desaprovechó el regalo para marcar el empate a placer.

Cuando parecía que se llegaba al descanso con empate, el VAR avisó al árbitro de un penalti en el área visitante y Gerard firmó el 2-1.

Arrancó la segunda parte con un Villarreal que pudo hacer el tercero nada más empezar, tras un disparo de Estupiñán que despejó Pacheco y Alcácer, siempre atento, remató el rechace y lo sacó Lejeune en la línea evitando el gol.

Los de Emery jugaban a placer ante un Alavés que no encontraba la manera de meter en problemas a su rival. Una gran asistencia de Moi que dejó solo a Gerard fue el preludio del tercer tanto local, ya que el remate bombeado del internacional español fue repelido por un poste, pero Alcácer, con habilidad, sorteó a Pacheco con un sutil toque y remachó el 3-1.

Tan superior se vio el Villarreal que se relajó y el Alavés pudo meterse en el partido en el último cuarto de hora, primero tras un error defensivo de un lesionado Estupiñán que Guidetti, muy escorado, no pudo aprovechar y posteriormente tras una gran intervención de Asenjo ante Lucas Pérez.

- Ficha Técnica:

3. Villarreal CF: Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Estupiñán (Costa, m.77); Iborra, Parejo; Moi Gómez (Chukwueze, m.83), Trigueros (Take Kubo, m.75); Gerard (Bacca, m.,83), Alcácer (Funes Mori, m.83).

1. Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia (Ely, m.83), Duarte (Manu García, m.76); Édgar (Sergi García, m.76), Pere Pons, Battaglia, Borja Sainz (Rioja, m.66); Deyverson (Guidetti, m.66), Lucas Pérez.

Goles: 1-0, m.13: Alcácer. 1-1, m.37: Edgar. 2-1, m.45: Gerard, de penalti. 3-1,m.67. Alcácer.

Árbitro: Medié Jiménez (c.Catalán). Amonestó por el Alavés a Laguardia y Ximo Navarro.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio de la Cerámica sin público.

Sergio Morro