3-0. Peñarol es contundente en casa ante Colo Colo y sueña con los octavos

Jugadores de Peñarol celebran hoy, al final de un partido del grupo C de la Copa Libertadores entre Peñarol y Colo Colo, en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo (Uruguay). EFE/Matilde Campodonico

Montevideo, 29 sep (EFE).- Peñarol consiguió este martes una victoria impostergable por 3-0 ante Colo Colo en partido de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores que dominó de principio a fin, por lo que mantiene esperanzas de avanzar a octavos de final.

El equipo dirigido por Mario Saralegui, que estaba de festejo ya que este lunes cumplió su 129 aniversario, fue contundente en el ataque y gracias a un gran juego de sus delanteros, que hicieron pesar su velocidad, el conjunto chileno nada pudo hacer para evitar la goleada.

El primer tanto llegó a los 23 minutos de la primera mitad gracias a un cabezazo desde el córner del zaguero Gary Kagelmacher con el que Peñarol pudo comenzar a controlar las acciones ante un Colo Colo que nunca puso en peligro la portería defendida por Kevin Dawson.

La segunda mitad siguió con la misma intensidad y a los 57 el juvenil Facundo Torres metió un potente disparo desde fuera del área que fue imposible de atajar para el portero chileno y concretó el segundo gol del encuentro.

Ya con el partido dominado se dio el ingreso de Jonathan Urretaviscaya, que no veía actividad oficial desde hace siete meses por una lesión, y su retorno fue exitoso ya que con pocos minutos en cancha colocó un tiro desde fuera del área que terminó en el 3-0 y fue el mejor gol de la contienda.

Una de las particularidades de este encuentro es que podría ser el último con el conjunto aurinegro del juvenil Facundo Pellistri (salió lesionado a los 81 minutos) ya que en las próximas horas podría firmar como nuevo jugador del Lyon francés.

Ahora, Peñarol está en la tercera posición del Grupo C, con 6 puntos, los mismos de Colo Colo, pero con mejor diferencia de goles, por lo que sigue dependiendo de otros resultados para meterse entre los mejores 16 equipos del torneo.

- Ficha técnica:

3. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Facundo Pellistri (m.81, Cristian Rodríguez), Walter Gargano (m.71, Agustín Álvarez Wallace), Jesús Trindade, Facundo Torres (m.75, Jonathan Urretaviscaya); David Treans y Agustín Álvarez.

Entrenador: Mario Saralegui.

0. Colo Colo: Miguel Pinto; Gabriel Suazo, Ronald de la Fuente, Juan Insaurralde, Felipe Campos; Marco Bolados (m.90, Ethan Espinoza), Carlos Carmona (m.64, Oscar Opazo Lara), Cesar Fuentes, Basilio Costa (m.73, Matías Fernández); Leonardo Valencia y Esteban Paredes (m.90, Javier Parraguez).

Entrenador: Gualberto Jara.

Goles: 1-0, m.23: Gary Kagelmacher. 2-0, m.57: Facundo Torres. 3-0, m.83: Jonathan Urretaviscaya.

Árbitro: el paraguayo Juan Benítez. Amonestó a Carlos Carmona, Ronald de la Fuente y Marco Bolados.

Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores jugado en el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo.