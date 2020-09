1-0. Freeman y el dominicano Pache amasan el triunfo de los Bravos

En la imagen, el bateador emergente Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta. EFE /Erik S. Lesser /Archivo

Atlanta (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El primera base Freddie Freeman impulsó este miércoles el sencillo impulsador de la carrera que anotó el dominicano Cristian Pache en la decimotercera entrada y selló el triunfo de los Bravos de Atlanta por 1-0 sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Bravos, campeones de la División Este, consiguieron la victoria en el maratoniano partido inicial de una serie de postemporada por primera vez desde la Serie Divisional de 2001 y pueden terminar la serie al mejor de tres el jueves.

Si lo hacen, romperán una racha récord de 10 derrotas consecutivas en la ronda de 'playoffs'.

Lo que comenzó como un enfrentamiento de pitcheo entre los contendientes del Cy Young, Trevor Bauer, de los Rojos, y Max Fried, de Atlanta, se convirtió en un concurso de ponches.

Los equipos se combinaron para un récord de postemporada de 37 ponches, 21 de los Bravos.

Después de un par de imparables en el 13 contra el relevista Archie Bradley, Freeman pegó sencillo hacia el jardín central frente al cerrador Amir Garrett, con un out para terminar un partido que se prolongó durante más de cuatro horas y media.

Pache, de 21 años, salió como corredor designado y se encargó de anotar la carrera del triunfo de los Bravos.

Freeman, cuatro veces All-Star, produjo otro gran año en una temporada reducida a 60 partidos, debido a la pandemia del coronavirus, y a pesar que durante el mes de julio tuvo que superar el contagio de la COVID-19.

El relevista A.J. Minter escapó de un atasco de un 'out' con las bases llenas en la parte superior de la decimotercera entrada y se quedó con el triunfo.

Ambos equipos se combinaron para usar 14 lanzadores y duró tanto que las luces se encendieron en Truist Park, de Atlanta, en la decimotercera entrada, para un partido que se inició poco después del mediodía.

El segundo de la serie al mejor de tres se jugará este jueves en el mismo escenario.

El derecho Bauer dominó por completo a los Bravos en 7.2 entradas de trabajo y además hizo historia con su gran labor desde el montículo.

Bauer no permitió carreras, concedió apenas dos imparables y no dio bases por bolas ante los Bravos.

La marca anterior la tenía Homer Bailey, quien abanicó 10 contra los Gigantes de San Francisco en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional 2012.

Bauer es el principal candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional. Tiene un registro de 5-4, efectividad de 1.73 y 100 ponches en 73.0 episodios. Hizo 11 aperturas en la temporada regular.

Fried trabajó siete entradas en blanco en las que cedió seis imparables, abanicó a cinco bateadores rivales y no dio tampoco bases por bolas.