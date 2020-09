0-1. Boyé da los tres puntos al Elche ante un Eibar que falló un penalti

El delantero argentino del Elche Lucas Boyé (i) celebra su gol, primero del equipo ante el Eibar, durante el partido de la cuarta jornada de Liga en Primera División que se disputó en el estadio de Ipurua. EFE/Juan Herrero

Eibar (Guipúzcoa), 30 sep (EFE). El Elche, con un golazo del argentino Lucas Boyé, logró este miércoles su primera victoria en su retorno a LaLiga Santander, y lo hizo a costa de un Eibar que sigue sin ganar, falló un penalti en las botas de Edu Expósito y se complica su futuro.

El partido arrancó con intensidad y con dos ocasiones prácticamente seguidas para el Elche. La primera, una internada en el minuto 1 de Josan, y la segunda, un minuto más tarde, con un tiro lejano del argentino Lucas Boyé que atajó Dmtrovic.

El partido se endureció y las faltas se sucedieron en el primer cuarto de hora, hasta llegar a un total de 7: 4 para el Eibar y 3 para el Elche.

El dominio posicional del Eibar era total, sin traducirse en jugadas de verdadero peligro, pero cuando más notorio era el mismo un contragolpe del Elche acabó tras un rechace de un defensor armero en las piernas de Lucás Boyé, el argentino a la media vuelta y en una jugada de verdadero talento cruzó el balón pegado al poste, fuera del alcance de Dmitrovic,

El Eibar salió encendido en la segunda mitad y enseguida Arbilla forzó con un centro en el área del Elche un saque de esquina con posterior remate de Kike García que acabó con una mano de Pere Milla. El árbitro no pitó en primera instancia, pero, tras revisar el VAR, concedió la pena máxima.

Edu Expósito la marró al enviar el balón alto y por encima del larguero. Un segundo mazazo para el ánimo del Eibar tras el gol de Boyé.

La entrada de Koné que sustituyó a un cansado Boyé, supuso un nuevo revulsivo para el Elche y en tan solo un minuto tuvo una buena oportunidad en una internada a la que se fue por velocidad y centró un peligroso balón que no encontró rematador.

El cansancio comenzó a hacer mella en las filas del Eibar, que con más ímpetu que cabeza siguió atacando, pero el Elche, ya no tendría problemas en mantener el resultado.

- Ficha técnica:

0 - Eibar: Dmtrovic, Tejero, Arbilla, Bigas (Burgos, m. 46), Kevin Rodrigues, Recio (Sergio Álvarez, m. 23), Edu Expósito, Pedro León, Inui (Kadzior, m.73), Muto (Quique González, m. 62) y Kike García (Unai Arieta, m 73).

1 - Elche: Badía; Josan, Verdú, Calvo, Josema; Fidel, Mfulu (Luismi, m. 88), Raúl Guti (Ramón Folch, m. 93), Tete Morente, Pere Milla (Nino, 88) y Boyé (Koné, m. 82).

Gol: 0-1, m.37: Lucas Boyé.

Arbitro: Jaime Latre (Aragón). Amonestó a Tejero, Tete Morente, Josan Fernández y Esteban Burgos.

Incidencias. Nueva jornada sin público en Ipurua y segunda derrota consecutiva del Eibar en su feudo.