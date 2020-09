0-0. El Paranaense garantiza clasificación a octavos pese a ceder un empate

El jugador Fabinho (d) de Atlético Paranaense disputa un balón con Leonel Justiniano de Wilstermann hoy, en un partido del grupo de D la Copa Libertadores entre Atlético Paranaense y Jorge Wilstermann en Curitiba (Brasil). EFE/Heuler Andrey

Curitiba (Brasil), 29 sep (EFE).- El Atlético Paranaense brasileño garantizó su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores pese a ceder un empate sin goles en casa ante el Jorge Wilstermann boliviano en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que fue incapaz de encontrar el camino al gol.

El conjunto de Curitiba sumó 10 puntos en 5 partidos, lo que lo dejó, a falta de una sola jornada, como líder del Grupo C de la competición, con 3 puntos de ventaja sobre el Wilstermann, único que puede arrebatarle el comando, y 4 sobre el Peñarol uruguayo y el Colo Colo chileno.

El Paranaense garantizó matemáticamente su clasificación con una jornada de anticipación y ahora solo necesita de un empate en su último partido, en el que visitará al Peñarol en Montevideo, para terminar como ganador del Grupo.

Igualmente, finalizará esta fase como líder en caso de que el Wilstermann no gane su último partido.

El club brasileño, que salió al ataque desde el primer minuto, dominó por completo y generó varias jugadas de peligro, pero falló en las finalizaciones ante un conjunto boliviano que jugó a defenderse a la espera de un posible contragolpe.

El equipo brasileño, armado con pases de Thiago Heleno desde la zaga, presionó con Cittadini, Christian, Pedrinho y Fabinho, pero se chocó contra un Wilstermann bien parado atrás y con un portero Giménez que brilló y evitó varios goles hasta que tuvo que ser sustituido al final del primer tiempo.

El equipo de Curitiba tuvo el 87 % del dominio del balón hasta los primeros 30 minutos, aunque enfrentó dificultades para llegar con peligro y falló algunas finalizaciones.

El club boliviano apenas reaccionó con contragolpes liderados por Chávez, que nunca encontró a nadie que lo apoyara en el ataque.

El Paranaense por poco abre el marcador en el minuto 41 con dos balonazos seguidos de Abner, el primero de los cuales fue repelido por Giménez y el segundo desviado por el portero.

Pero el esfuerzo le costó una lesión a Giménez, que venía siendo el héroe del Wilstermann y tuvo que ser sustituido por Ojeda al final del primer tiempo.

Los locales se fueron a las duchas tras haber controlado el balón el 80 % del tiempo y con once finalizaciones contra ninguna de los visitantes.

En un intento de acabar con el dominio del club brasileño, el técnico del Wilstermann, el argentino Cristian Díaz, mandó a la cancha a Orfano y a Vaca al comienzo del segundo tiempo, lo que le dio más tranquilidad al conjunto andino y le permitió ensayar algunas jugadas en los primeros minutos.

Sin embargo, el equilibrio solo duró 10 minutos porque el Paranaense volvió a imponerse en la cancha y prosiguió con sus ataques seguidos pero sin frutos.

Ante la falta de gol, el técnico del club de Curitiba, Eduardo Barros, mandó a la cancha al atacante Bissoli y al creativo Jorginho, y diez minutos después al argentino Lucho González y al atacante Geuvanio, que igualmente fallaron en las finalizaciones.

A esa altura del partido Díaz prefirió administrar el empate sin goles y sacrificó a Álvarez, el único delantero que le quedaba, para reforzar la defensa.

El club brasileño por poco abre el marcador al minuto 80 con un cabezazo de Erick, que Ojeda consiguió atajar, y, ante su falta de puntería y pese a haber tenido el balón durante el 80 % del partido, tuvo que contentarse al final con el empate en casa que le garantizó la clasificación.

- Ficha técnica:

0. Athlético Paranaense: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique (Lucas Halter, m.93), Abner Vinicius; Érick, Wéllington (Guilherme Bissoli, m.64), Christian, Leo Cittadini (Geuvanio, m.80); Pedrinho (Lucho González, m.80) y Fabinho (Jorginho, m.64).

Técnico: Eduardo Barros.

0. Jorge Wilstermann: Arnaldo Giménez (Luis Alberto Ojeda, m.45+2); Patricio Rodríguez, Ismael Benegas, Edward Zenteno, Ronny Montero; Leonel Justiniano, Didí Torrico, Cristian Chávez (Esteban Orfano, m.46), Juan Pablo Aponte (Óscar Vaca, m.46); Sergio Henrique Francisco (Carlos Melgar, m.59) y Gilbert Álvarez (Jaime Arrascaita, m.80).

Técnico: Cristian Díaz.

Árbitro: el argentino Patricio Loustau. Amonestó con amarilla a Chávez, Giménez, Rodríguez, Wellington, Justiniano y Geuvanio.

Incidencias: partido por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el estadio Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba, sin público.