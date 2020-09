Varios muertos tras aparente toma de rehenes y tiroteo en Oregón

La investigación se transfirió a la Policía del Estado de Oregón, como establecen las reglas cuando se trata de incidentes que implican un tiroteo y en los que están involucrados agentes policiales del condado. En la imagen el registro del operativo policial en otro ataque similar en EE.UU. EFE/Tracie Van Auken

Washington, 29 sep (EFE).- La policía del estado de Oregón (EEUU) continúa este martes la investigación de un tiroteo, aparentemente registrado tras una toma de rehenes, que dejó varias personas muertas en la ciudad de Salem, unos 80 kilómetros al sur de Portland.

La policía del Condado Marion recibió en la tarde del lunes una llamada sobre una "posible situación con rehenes", y cuando los agentes llegaron al lugar del incidente, un domicilio particular, llamaron a la persona que se suponía tenía a otras como rehenes dentro de la casa.

La policía del condado incluyó a un negociador profesional en un intento por establecer una conversación con la persona sospechosa.

Según las autoridades, hubo disparos de armas de fuego, ocurrió un incidente y se registraron varios muertos, entre ellos la persona sospechosa.

Sí se sabe que no hay agentes policiales heridos, pero las autoridades hasta ahora no han dado más detalles acerca de cuántas personas murieron o quién efectuó los disparos.

Las autoridades indicaron que los agentes involucrados en el incidente se encuentran ahora en licencia administrativa en tanto se completa la investigación del incidente, tal como lo estipulan los protocolos policiales.

La investigación se transfirió a la Policía del Estado de Oregón, como establecen las reglas cuando se trata de incidentes que implican un tiroteo y en los que están involucrados agentes policiales del condado.