Valentino Rossi, suma y sigue y anhela el décimo

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) durante los entrenamientos clasificatorios de MotoGP del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo 2020, el pasado fin de semana en el circuito de Barcelona, en Montmeló. EFE/Alejandro García

Madrid, 29 sep (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), 41 años y nueve veces campeón del mundo, no sorprendió a nadie cuando el pasado fin de semana en el circuito de Barcelona/Cataluña anunció oficialmente su renovación con Yamaha por una temporada más, la de 2021, pero en el seno del equipo satélite Petronas, en lugar de en la escuadra oficial, reservada para el español Maverick Viñales y el francés Fabio Quartararo.

La ambición de Valentino Rossi podría resultar desmedida para algunos por su intención casi obsesiva de continuar compitiendo a pesar de los años, pero lo cierto es que su nivel competitivo se encuentra, a día de hoy, a la altura de los mejores de la categoría de MotoGP y él sigue soñando con sumar a su palmarés un décimo título mundial.

"Necesitaba un podio después de un fin de semana así, que habría sido el segundo del año, pero sobre todo habría conseguido importantes puntos para el campeonato y ahora todavía estaría en la pelea, aunque para mí el campeonato ahora está acabado", lamentó tras su caída del pasado domingo en Montmeló.

"Estoy a 58 puntos de líder, pero es cierto que hasta que las matemáticas no digan lo contrario", dejó caer entonces, aunque enseguida recordó que tiene "tres ceros en el campeonato y los dos últimos de manera consecutiva". "Espero seguir siendo competitivo en las carreras que quedan, porque sigo teniendo motivaciones para ser rápido de aquí a final de temporada", añadió.

Sus nueve títulos mundiales, 350 grandes premios en la categoría reina, con ochenta y nueve victorias y un total de 235 podios sólo en 500 y MotoGP, son bagaje más que suficiente para un piloto casi con el mismo hambre de triunfos que el primer día, allá por 1996 cuando comenzó a competir en el campeonato del mundo de motociclismo.

Y es que como el primer día, a Valentino Rossi su ambición, en ocasiones le juega malas pasadas, pues este fin de semana, en Cataluña, se vio tan cerca no ya del podio sino de la victoria, que las ganas le acabaron jugando una mala pasada.

"Acabar así, después de un gran fin de semana, es una gran lástima, porque había sido rápido desde el viernes y había continuado mejorando. Seguramente habría acabado en el podio, incluso podría haber terminado por delante de Quartararo porque vi que en las últimas vueltas le bajó mucho el neumático", aseguró el campeón italiano tras sufrir la caída.

Una caída que explicó señalando que "estaba empujando para rodar cerca de Fabio, pero en la curva dos, el neumático llegó demasiado frío en el lado izquierdo".

"Sabíamos que hoy teníamos que pilotar fuerte pero al mismo tiempo que tendríamos que gestionar los neumáticos y hasta ese momento lo estaba haciendo, pero quizás me pudieron las ganas que tenía de ganar y es una caída que cuesta explicar porque si miras la telemetría los datos son muy parecidos a los de la vuelta anterior; como le pasó a Bagnaia en Misano. No estaba arriesgando al máximo, porque sabía que al final de la carrera tendríamos problemas, pero en definitiva, cometí un gran error", destacó un sincero, como siempre, Valentino Rossi.

Cuando un piloto vive de esa manera las carreras, destaca como lo hace en los entrenamientos y después en la competición en sí, aunque a sus espaldas "cuelguen" ya los 41 años, y si además se llama Valentino Rossi, evidentemente hay que concederle el beneficio de la duda y, por qué no, dejar abierta la puerta a la que es su gran obsesión de los últimos once años, desde 2009, cuando ganó su último título mundial, volver a ser campeón.

Juan Antonio Lladós