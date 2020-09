Úlster.- La Fiscalía norirlandesa no presentará cargos contra más involucrados en el 'Domingo Sangriento'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía norirlandesa ha anunciado este martes que no presentará cargos adicionales contra ningún otro involucrado en la conocida como 'matanza del Domingo Sangriento' en la que 14 manifestantes murieron abatidos por el Ejército británico el 30 de enero de 1972 en Londonderry (Irlanda del Norte).



La Fiscalía Pública de Irlanda de Norte ha descartado investigar a quince veteranos británicos por "asesinato", "intento de asesinato" o la "perpetración de graves heridas con intención" por falta de pruebas después de reexaminar el caso a petición de los familiares de las víctimas.



En un comunicado, la directora adjunta de la Fiscalía, Marianne O'Kane, que es quien se ha encargado de la investigación, ha asegurado que sabe que estas noticias provocarán "mayor malestar para aquellos que han perseguido un largo y determinado camino por la Justicia desde hace cinco décadas", pero ha asegurado que ha actuado con independencia.



La reapertura de la investigación sobre el 'Domingo Sangriento' comenzó en 2016, cuando la Policía entregó a la Fiscalía informes sobre 20 personas sospechosas de haber estado involucradas, entre las que se encontraban 18 soldados, de los que uno ha muerto en el proceso, y dos exoficiales del grupo terrorista IRA.



La hermana de uno de los fallecidos en el suceso, Kate Nash, ha declarado a la cadena de televisión pública BBC que se siente "profundamente decepcionada, pero que pretende "continuar con lo que está haciendo".



Su abogado ha indicado que solicitarán una revisión judicial a una instancia superior, ya que la investigación de la Fiscalía solo se detiene en si se puede culpar a los soldados de alguna muerte concreta y no en si existió una conspiración.



EL "SOLDADO F", ÚNICO IMPUTADO



Solo uno de los soldados indicados como sospechosos en los informes policiales de 2016 ha acabado siendo imputado: el conocido a nivel mediático como "Soldado F".



En la primera investigación publicada en 2019, cuyos resultados se acaban de revisar, fue imputado por los asesinatos de James Gray y William McKinney y por intento de homicidio contra Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon and Patrick O'Donnell.



En el comunicado de la Fiscalía, se aclara que los cargos sobre "Soldado F" siguen vigentes, aunque, en declaraciones a la BBC, las familias han asegurado que estos son insuficientes.