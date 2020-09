Uber contemplaría compra de aplicativo Free Now de BMW-Daimler

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. está considerando la compra del aplicativo de transporte alternativo Free Now, una empresa conjunta entre Daimler AG y BMW AG, un negocio que podría aumentar su participación de mercado en Europa y América Latina, dijeron personas con conocimiento del tema.

Uber mostró interés en una posible adquisición de Free Now después de esfuerzos fallidos de la empresa por atraer a inversionistas adicionales para ganar terreno en medio de la pandemia de coronavirus, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Cualquier acuerdo podría ser complicado debido a los desafíos del mercado de los aplicativos de transporte, lo que también dificultaría la definición de un precio, dijo una de las personas.

Daimler y BMW fusionaron sus operaciones de movilidad el año pasado bajo una empresa conjunta llamada Your Now, que comprende cinco unidades, incluido el aplicativo Free Now, que operaba como MyTaxi, e integró otros aplicativos como Kapten, de Francia, Beat, de Grecia y Clever Taxi de Rumanía. Daimler valoró la inversión de capital en su mitad de la empresa Your Now en 618 millones de euros (US$720 millones) a fines de junio. Sus actividades también incluyen operaciones mucho más pequeñas como Park Now y la plataforma de uso compartido de automóviles Share Now.

La posible compra de Free Now refleja el enfoque en generar efectivo y mejorar la eficiencia dentro de sus operaciones automotrices centrales. Los fabricantes automotriz han reducido sus ambiciones en los servicios de movilidad. General Motors Co. desactivó su negocio de uso compartido de automóviles Maven a principios de este año y Ford Motor Co. canceló su servicio de transporte Chariot en 2019.

“Si los inversionistas externos no están dispuestos a aportar capital, ¿por qué Daimler/BMW deberían invertir más dinero?”, escribieron en una nota Arndt Ellinghorst y Thanos Hadjiantonis, analistas de Bernstein. “La industria tradicional ha comenzado a darse cuenta de que ha estado perdiendo mucho tiempo, esfuerzo y dinero al tratar de competir en estas áreas con retornos cuestionables a mediano y largo plazo”.

No hay certeza de que las deliberaciones conduzcan a una transacción, y más inversionistas podrían surgir, dijeron las personas. Representantes de Uber y BMW declinaron hacer comentarios, y una portavoz de Daimler dijo que la compañía no comenta sobre especulaciones.

Uber ha buscado deshacerse de participaciones minoritarias en varias operaciones de transporte compartido recientemente, como partes de sus participaciones en la empresa china Didi Chuxing y en Grab, la empresa de viajes compartidos del sudeste asiático. También acordó vender su negocio de flete europeo y algunas de sus acciones en Yandex, de Rusia.

Si bien Uber, con sede en San Francisco, ha reducido sus ambiciones globales, todavía está en más de 10.000 ciudades en aproximadamente 70 países. Un juez de Londres concedió al servicio de transporte una extensión de 18 meses a su licencia el lunes, lo que permitirá a la compañía seguir operando en su mayor mercado europeo.

