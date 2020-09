Titans tienen 8 positivos al COVID-19 y cierran instalaciones junto a Vikings

Los Titans emitieron un comunicado en el que dieron a conocer el cierre de las instalaciones. Lo propio hicieron los Vikings. EFE/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 29 sep (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) confirmó este martes el cierre de las instalaciones de los Titans de Tennessee después de que se registraron ocho casos positivos al COVID-19 que afectan a tres jugadores y cinco miembros de su personal.

La NFL también informó que los Vikings de Minnesota, el equipo que el domingo se enfrentará de local con los Titans, aunque no ha tenido ningún caso positivo, ha cerrado sus instalaciones como medida de prevención.

Por su parte, los Titans emitieron un comunicado en el que se da a conocer el cierre de las instalaciones. Lo propio hicieron los Vikings.

"Por precaución, la organización ha decidido trabajar de forma remota hoy mientras seguimos los protocolos de la NFL relacionados con el virus COVID-19", dijo el comunicado del equipo. "Varias pruebas han dado positivo y están trabajando en el proceso de confirmarlas".

Los ocho nuevos positivos se confirmaron después de exámenes adicionales, como establecen los protocolos de seguridad de la NFL, aunque los afectados se encuentren dentro del grupo de los asintomáticos.

El comunicado de la NFL también destaca que los Titans y los Vikings trabajan de manera conjunta con la liga, la NFLPA y los funcionarios médicos "para evaluar contactos cercanos, realizar pruebas adicionales y monitorear desarrollos, colocando la salud y la seguridad como nuestra principal consideración".

Los Titans no contaron con el entrenador de apoyadores externos y el playcaller defensivo Shane Bowen para el partido del domingo contra los Vikings debido al protocolo COVID-19.

Bowen fue colocado en cuarentena después de recibir los resultados de las pruebas el sábado, antes de que el equipo se fuera a Minnesota.

El equipo ya estaba sin el tackle ofensivo Isaiah Wilson, quien fue puesto en cuarentena a principios de este mes. El entrenador en jefe de los Titans, Mike Vrabel, dijo que espera que Wilson pueda regresar al campo de entrenamiento esta semana.

Aún no se ha tomado una decisión sobre el partido del domingo contra los Steelers de Pittsburgh en Nashville y de qué manera va a afectar el calendario de competición de la Cuarta Semana de la NFL.

Los Steelers, a través de un comunicado, confirmaron que están en contacto directo con la NFL para tratar el asunto de los positivos al COVID-19 de los Titans y les han indicado que sigan con los planes normales de preparación para el partido del domingo, a disputarse en Nashville.

Los jugadores que den positivo por COVID-19 y permanezcan asintomáticos pueden regresar 10 días después de la prueba o después de 5 días con 2 pruebas negativas consecutivas dentro de un período de 5 días.

Aquellos que muestran síntomas pueden regresar 10 días después de que aparecieron por primera vez y han pasado 72 horas desde que desaparecieron los síntomas.

Todos los jugadores que den positivo deben ser aprobados por el médico del equipo y someterse a una prueba cardíaca.