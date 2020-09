Tenis.-Verdasco demandará a Roland Garros por "daños personales y profesionales"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista español Fernando Verdasco demandará al torneo Roland Garros por no haberle dejado participar en la edición de 2020 a causa de una PCR positiva, cuando el jugador presentó varias pruebas negativas con posterioridad al análisis realizado por la organización del torneo francés.



El madrileño, de 36 años, anunció que demandará al torneo por "daños personales y profesionales". "Sí, evidentemente", dijo Verdasco al ser preguntado si llevará a la justicia al 'Grand Slam' francés. "Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser", indicó en declaraciones a la Cadena Ser.



"Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente. No sé si voy a volver a jugar este año o no porque se te quitan las ganas de todo. Hacen las cosas como les da la gana, sin ninguna coherencia y sin ningún respeto. Los derechos de los jugadores no valen nada", añadió.



Verdasco, que superó la COVID-19 el pasado mes de agosto de forma asintomática, ya denunció la situación públicamente el pasado viernes, pero ha sido este martes cuando ha anunciado la demanda. Para el jugador capitalino, la decisión de Roland Garros es "frustrante e indignante".



"Me han quitado el derecho a participar sin darme siquiera la oportunidad de hacerme otro test con una nueva muestra para confirmar que el resultado del primero podía ser un error", escribió Verdasco en una dura carta enviada al torneo parisino.