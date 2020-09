Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Bautista supera el estreno ante Gasquet y Djokovic entra firme en Roland Garros

Davidovich, Carballés y Badosa también pasan y Munar roza la sorpresa ante Tsitsipas



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés y Paula Badosa se clasificaron este martes para la segunda ronda de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, en un día donde también debutó con contundencia el número uno del mundo, Novak Djokovic.



Bautista, décimo cabeza de serie en París, empezaba su andadura en el 'grande' parisino ante un veterano como Richard Gasquet al que, tras un inicio trabado, acabó por desbordar para derrotarle por 7-6(5), 6-2 y 6-1.



El de Castellón no comenzó nada entonado el encuentro y se encontró con la inspiración del de Beziers, que llegó a ponerse con un claro 5-2 y saque. El francés tuvo dos bolas de set gracias a un 40-15 con 5-4, pero el español aguantó y logró romper para terminar adjudicándose el parcial en la 'muerte súbita'.



A partir de ahí, Gasquet perdió efectividad en sus golpes y aparecieron más los errores, mientras que Bautista se asentaba en la pista y ofrecía una mayor solidez, sobre todo con el saque, que ya no volvió a perder, concediendo únicamente dos bolas de 'break' más a un rival que ya no opuso mucha más resistencia. El húngaro Attila Balazs será su siguiente rival.



Además del castellonense, también superaron su primer partido Alejandro Davidovich y Roberto Carballés, con mención especial para el segundo, que sólo cedió dos juegos ante el estadounidense Steve Johnson al que arrolló por 6-1, 6-1, 6-0 en menos de hora y media. El tinerfeño tendrá seguramente más oposición en su duelo ante el pujante canadiense Denis Shapovalov, noveno favorito.



Por su parte, el malagueño se metió por primera vez en la segunda ronda en París tras ganar también en tres mangas, pero con bastante más trabajo (7-6, 6-3, 7-5) al francés Harold Mayot, invitado por la organización y 412 del mundo. El ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito y que remontó dos sets al estadounidense Sam Querrey, será su siguiente rival.



ARROLLADOR DJOKOVIC



Sin embargo, no les pudo acompañar un Jaume Munar que estuvo muy cerca de dejar fuera al griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie y que fue capaz de remontar al balear dos sets para imponerse por 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4 tras casi tres horas y cuarto de pelea.



El tenista español jugó muy sólido los dos primeros parciales, pero el de Atenas se recuperó tras ganar fácilmente el tercero y a partir de ahí logró encontrar un tenis con sus mejores golpes y con menos errores para acabar con la resistencia de su rival.



Este martes también fue el día del estreno del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que se mostró arrollador ante el sueco Mikeal Ymer, 80 del ranking de la ATP, al que batió en tres sets (6-0, 6-2, 6-3) en poco más de hora y media.



El de Belgrado, campeón en Roma, elevó su balance de la temporada a 32-1, con una puesta en escena contundente en la que ya había ganado las dos primeras mangas en menos de una hora ante un rival que se consoló al menos con el golpe del partido, un espectacular 'willy' (por debajo de las piernas) con el que sobrepasó al balcánico.



'Nole', pese a que cedió en dos ocasiones su servicio, no dio excesivas oportunidades al escandinavo y cerró su debut en la Philippe Chatrier con 32 golpes ganadores. El lituano Ricardas Berankis será su siguiente obstáculo.



BADOSA SE UNE A MUGURUZA



Por otro lado, en el torneo femenino, Paula Badosa logró acompañar a Garbiñe Muguruza a la segunda ronda, aunque también lo hizo con trabajo tras derrotar a la ucraniana Kateryna Kozlova en tres sets por 6-2, 4-6, 6-3 y lograr la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de Roland Garros.



La catalana, campeona junior del 'grande' francés en 2015, firmó un gran partido, acumulando un total de 45 golpes ganadores, entre ellos nueve saques directos, y supo mantener la calma tras tener que irse al tercer y definitivo parcial.



Badosa salió muy fuerte y con dos 'breaks' se puso rápidamente 3-0 arriba, y aunque la ucraniana intentó reaccionar, otras dos roturas le permitieron cerrar fácilmente el primer set, y una más le permitieron ponerse por delante al inicio del segundo.



Sin embargo, Kozlova recuperó rápidamente la desventaja y luego aprovechó un errático juego de su rival para romper de nuevo y alargar el partido a una tercera manga favorable a una Badosa más firme con el servicio y que ahora buscará su primera tercera ronda en un 'Grand Slam' ante la estadounidense Sloane Stephens.