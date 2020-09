"Tehran", la serie sobre la tensiones en Oriente Medio aterriza en Apple TV+

Fotografía sin fecha cedida por Apple TV+ que muestra un fotograma de la serie "Tehran". EFE/Apple TV+

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Una espía del Mossad israelí viaja a Irán con el objetivo de desactivar un reactor nuclear. "Tehran", el thriller de espionaje que se sumerge en los conflictos de Oriente Medio, es la primera serie que Apple TV+ emite en habla no inglesa.

La compañía tecnológica ha incluido en su catálogo internacional esta ficción grabada en hebreo, persa e inglés, que fue una sensación en la televisión israelí al combinar acción y actualidad con un guion que se inspira en las tensiones que mantienen desde hace décadas los dos países enemigos.

A través de ocho episodios (los tres primeros están disponibles y el resto se lanzarán uno a uno cada viernes), la serie sigue a Tamar, una pirata informática nacida en Irán pero que trabaja para el servicio secreto israelí, en su viaje a Teherán para desactivar un reactor nuclear.

La misión es compleja porque la joven debe neutralizar las defensas aéreas de Irán para que Israel pueda bombardear el reactor y evitar el desarrollo de una bomba atómica.

"No solemos ver a mujeres al mando de operativos militares, me encanta el personaje", comentó a Efe la actriz que encarna a Tamar, Niv Sultan.

La protagonista -en la ficción- es considerada una de las mejores hackers de Israel pero no tiene experiencia ocultando su identidad, por lo que el plan inicial fracasa y busca refugio en sus raíces familiares.

Mientras que el conflicto entre los dos países es el trasfondo omnipresente del argumento, producido por la televisión israelí, el guion escapa de los sesgos políticos adentrándose en el terreno dramático. Muestra como la división de dos países cercanos en lo geográfico y lejanos en lo político afecta a personas y familias.

El actor iraní Shaun Toub, que ya navegó en los mundos del espionaje con "Homeland", encarna a la otra parte de las tensiones.

"Quería enseñar que la gente en Irán es hospitalaria y agradable. Este conflicto es realmente entre gobiernos y no entre las personas. La gente en todo el mundo es sencillamente gente", aseguró.

Toub interpreta al funcionario iraní que persigue a la joven, un papel en el que quiso aportar el "toque humano" que otras ficciones no ponen en personajes similares.

FICCIÓN SOBRE UN CONFLICTO QUE MANTIENE EN TENSIÓN AL MUNDO

La relación entre Irán e Israel ha vivido diferentes etapas desde la creación del estado de Israel en 1948. La fase diplomática inicial pasó a una degradación del trato tras la Revolución Iraní de 1979 y la ocupación de territorios por parte de Israel.

Ahora ambas naciones viven una hostilidad directa surgida desde la Guerra del Golfo (1990), que en los últimos años ha derivado en momentos de tensión internacional por acusaciones de ensayos con armamento nuclear en una retórica cada vez más beligerante.

"Therán" es una de las primeras ficciones internacionales que muestran este conflicto que tantos titulares ha generado recientemente y su rodaje despertó el interés de Hollywood.

"Había mucho interés en esta serie. Teníamos muchos rumores de que los estudios la estaban observando", reconoció Toub.

Ante la imposibilidad de mover los equipos entre los países el rodaje se desarrolló en Atenas, la capital griega que por geografía podría asimilarse a la capital iraní.

"Los iraníes aman a Irán, incluso si realmente odian al régimen. Aman a la gente, el idioma, la cultura... y tratamos de llevar ese amor a la audiencia a través de la cámara", valoró el director de "Tehrán", Daniel Syrkin.

Javier Romualdo