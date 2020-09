Susana Baca confiesa su sorpresa por nueva nominación a los Latin Grammy

Fotografía del pasado 21 de junio de 2016 de la cantante Susana Baca durante una entrevista con Efe en Chorrillos, Lima (Perú). EFE/ERNESTO ARIAS /Archivo

Lima, 29 sep (EFE).- La cantante peruana Susana Baca confesó este martes estar sorprendida ante su nueva nominación para los Latin Grammy, que le toma desprevenida mientras se prepara para dar su primer concierto transmitido exclusivamente por internet.

"Me hace sentir que, de alguna manera, mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes, no cantaría igual", manifestó Baca a sus seguidores en redes sociales.

La compositora afroperuana, que ya ganó dos veces el Grammy latino, está nominada en esta ocasión al Mejor álbum folclórico por "A capella", un disco íntimo que grabó a una sola voz en su casa estudio de Cañete, municipio unos cien kilómetros al sur de Lima en plena pandemia del COVID-19.

"A Capella", distribuido por el sello Play Music Perú, tiene como productor general a Ricardo Pereira, esposo y representante de Baca.

El disco se compone de 17 temas entre canciones y poemas de laureados autores latinoamericanos como "Yo vengo a ofrecer mi corazón", del cantautor argentino Fito Páez, o "Gracias a la vida", de la chilena Violeta Parra.

También "Cardo o cenizas" y "Rosas y azar", de la peruana Chabuca Granda; "El lagarto está llorando", de Federico García Lorca; "Negra presuntuosa", de Andrés Soto; "Tú me has hecho querer", de Francisco Céspedes; y "Contigo Perú", de Augusto Polo Campos, entre otros.

Susana Baca competirá por el mejor álbum folclórico con el grupo mexicano Tierra Adentro y su disco "Aguije", y las agrupaciones colombianas los Gaiteros De Pueblo Santo, con "Historias cantadas"; los Gaiteros de San Jacinto, con "Toño García, el último cacique" y el Quinteto Leopoldo Federico, con el álbum "Quinteto con voz".

Todos estos álbumes se publicaron entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020 y el ganador, junto al resto de los premiados, de otras categorías, se conocerá en la ceremonia oficial de los Latin Grammy que se realizará el próximo 19 de noviembre.

La peruana ya ganó el Grammy Latino al mejor álbum folclórico en 2002 por su álbum "Lamento negro" y en 2021 también recibió otro galardón por su colaboración en la canción "Latinoamérica" de los puertorriqueños Calle 13, un tema del que también participan la brasileña María Rita y colombiana Totó, la Momposina.