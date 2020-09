Salud.-La prevención de las cardiopatías podría mantener a más personas empleadas y ahorrar miles de millones a la

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La prevención de 10 años de enfermedad coronaria ahorraría casi 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros) en producto interior bruto (PIB) al mantener a las personas con un empleo remunerado, según un estudio publicado este lunes en el 'European Journal of Preventive Cardiology', la revista de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).



Los hallazgos se publican con motivo del Día Mundial del Corazón, durante el cual se insta a los empleadores a invertir en la salud cardíaca de su personal y se pide a los gobiernos que adopten políticas y regulaciones que fomenten una mejor salud cardíaca, incluidos los impuestos al azúcar, la prohibición de fumar y la reducción de la contaminación del aire.



"Las evaluaciones económicas de las enfermedades generalmente se enfocan en el costo para los sistemas de salud --explica la autora del estudio, Feby Savira, estudiante de doctorado en la Universidad de Monash, en Australia--. Nuestro estudio examinó cuánto dinero se podría ahorrar al prevenir las enfermedades cardíacas, lo que permite que las personas sigan trabajando".



La enfermedad coronaria representa un tercio de todas las muertes en personas mayores de 35 años. Las personas con enfermedad coronaria tienen más días de ausencia no planificada del trabajo (absentismo) y son menos productivas en el trabajo (presentismo) en comparación con la población en general. Las personas con la enfermedad también tienen más probabilidades de jubilarse anticipadamente.



Los investigadores calcularon el impacto económico de detener los casos futuros de enfermedad coronaria en Australia durante los próximos 10 años (2020-2029). La prevención de todos los casos futuros ahorraría casi 13.000 millones de euros en el PIB debido a las reducciones en las muertes relacionadas con enfermedades coronarias y al aumento de la productividad. Esto equivale a casi 51.000 dólares (unos 44.000 euros) por cada caso evitado.



"Incluso prevenir solo el 10% de los casos futuros de enfermedad coronaria (equivalente a 2.860 casos nuevos por año durante 10 años) podría generar ganancias monetarias 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) solo por la mejora de la productividad --detalla Savira--. Nuestro estudio demuestra el fuerte incentivo financiero para la prevención de la enfermedad coronaria para mejorar la salud y la productividad entre la población en edad laboral".



La jubilación anticipada por enfermedad coronaria representó la mayor parte de la pérdida estimada de productividad (65,4%), seguida del presentismo (es decir, en el trabajo pero no en pleno funcionamiento, con un 20,3%), el absentismo (8,4%) y la muerte prematura (5,9%). Los hombres contribuyeron con el 62% de la pérdida total de productividad debido a la enfermedad coronaria.



Los autores argumentan que los responsables de la formulación de políticas deberían considerar el gasto para prevenir las enfermedades cardíacas como una inversión, por ejemplo, prohibiendo las grasas industriales y facilitando caminar o ir en bicicleta al trabajo.



"Estos hallazgos demuestran el profundo impacto de la enfermedad coronaria en las personas, los empleadores y la sociedad. Los empleadores pueden establecer lugares de trabajo saludables, por ejemplo, brindando clases de ejercicios en grupo y opciones de alimentos y bebidas saludables --sugiere Savira--. Hay mucho que podemos hacer para proteger nuestra salud y sustento: se estima que el 80% de las enfermedades cardiovasculares podrían detenerse eliminando los malos hábitos como la mala calidad de la alimentación, la inactividad física y el tabaquismo".



Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron una métrica llamada año de vida ajustado por productividad (PALY), que ajusta los años vividos para reducir la productividad debido a una enfermedad o mala salud.



Se elaboró un modelo para el total de la población australiana en edad de trabajar (15-69 años) durante 10 años, separados por estado de enfermedad coronaria. Los investigadores predijeron más de 290.000 nuevos casos de enfermedad coronaria durante los próximos 10 años. Si se evitaran estos casos, se podrían evitar más de 4.000 muertes, lo que resultaría en más de 8.000 años de vida salvados y 104.000 PALY ganados.