Protocolo covid-19 para la competición

Madrid, 29 sep (EFE).- La Euroliga hizo público el protocolo a seguir en la competición por las probables incidencias de la covid-19 en la misma, con el objetivo de asegurar, en la medida de lo posible, la salud de todos los participantes e intentar que llegue a término la competición.

Las medidas, a groso modo, tanto en Euroliga como en Eurocopa -la segunda competición continental- establecen un número máximo de personas en la cancha de juego y en la zona de vestuarios. También se nombra un gerente COVID-19 en cada club.

Jugadores, cuerpo técnico y árbitros realizarán una prueba de PCR tres días antes de cada partido, con protocolos a seguir en caso de resultado positivo del test. Además, se establecen pautas para hoteles, transporte, árbitros, producción de TV, medios de comunicación y espectadores.

El protocolo no está cerrado y se revisará y adaptará periódicamente ante cualquier posible evolución de la situación actual.

Está previsto que los partidos que no se puedan llevar a cabo según lo programado, debido a restricciones nuevas o existentes impuestas a los clubes locales o visitantes por sus autoridades nacionales, serán suspendidos y reprogramados. En tales casos, el partido puede trasladarse a un lugar alternativo, si es necesario.

También se establece que un encuentro en particular puede suspenderse un máximo de tres veces.

Todos los partidos de la temporada regular de la Euroliga deben haberse jugado antes del 13 de abril de 2021 y todos los partidos de playoffs deben haberse jugado antes del 5 de mayo de 2021.

Euroleague Basketball cooperará con el club local para trasladar cualquier partido a un pabellón alternativo adecuado que haya sido previamente aprobado para la competición.

En el caso de que no haya fechas disponibles para reprogramar un partido, o que se haya alcanzado el número máximo de reprogramaciones, el equipo cuyas restricciones nacionales o locales originaron la reubicación/reprogramación perderá dicho partido por el resultado de cero a veinte (0-20), aunque repetidas derrotas 0-20 por esta situación no supondrían la descalificación del equipo.

Si se diera el caso de que algún equipo tuviera menos de ocho jugadores aptos para jugar debido a la COVID-19, dicho equipo perderá el juego 0-20. Las derrotas repetidas 0-20 por esta situación no supondrían la descalificación del equipo.

Cualquier club que se niegue a jugar sin ninguna restricción oficial nacional o local (sin ninguna causa justificada) perderá por 0-20 en la primera ocasión y será descalificado de la competición en la segunda, según las normas de competición existentes. Una derrota 0-20 ocurrida durante los playoffs de la Euroliga, implicaría la pérdida de la serie por parte del equipo que la sufriera.

En el caso de una suspensión de temporada, las posiciones provisionales vigentes cuando ocurrió la suspensión pueden considerarse definitivas, ya sea para reanudar la competencia o para que los equipos avancen a una posible siguiente fase. Si es necesario, los equipos jugarán los juegos restantes/aplazados para garantizar que el número de partidos jugados esté equilibrado entre todos los equipos del mismo grupo.