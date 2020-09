Principales operadores del mundo ven una tibia demanda por petróleo y precios estables

Por Julia Payne

LONDRES, 29 sep (Reuters) - Los jefes de los mayores intermediarios de materias primas del mundo predijeron el martes una tibia recuperación de la demanda por petróleo y precios estables en los próximos meses o años debido a la pandemia de coronavirus, y dijeron que el pico de la demanda ocurriría sólo en la próxima década.

Los presidentes ejecutivos de Vitol, Gunvor y Mercuria también dijeron a la Cumbre Global de Productos Básicos de Financial Times que invertirán más en energías renovables.

Russell Hardy, quien dirige la mayor casa comercial del mundo, Vitol, dijo que tenía "modestas expectativas" para los precios del petróleo, ya que esperaba que el consumo se mantenga prácticamente estable hasta el próximo verano boreal.

"El mercado es todavía frágil y todos sabemos que la demanda no va a ayudar mucho, probablemente hasta el próximo verano (boreal), porque la vida de las personas no cambiará sustancialmente durante el invierno. No van a empezar a viajar extensamente de nuevo porque la pandemia todavía está activa", dijo Hardy.

El jefe y cofundador de Mercuria, Marco Dunand, fue aún más pesimista y dijo que no veía que el consumo de petróleo volviera a los niveles prepandémicos hasta dentro de unos años.

Dunand dijo que esperaba que los precios se mantuvieran estables en 45 dólares por barril durante los próximos seis meses.

El presidente ejecutivo de Gunvor, Torbjorn Tornqvist, dijo que los precios fluctuarían en una horquilla en la parte alta del rango de 40 a 50 dólares hasta mediados de 2021.

Los jefes de las corredurías dijeron que era demasiado pronto para predecir el pico de la demanda de petróleo y que probablemente no llegaría antes de la próxima década cuando la producción de energía renovable se dispare.

Hardy dijo que la OPEP continuaría gestionando el mercado para intentar equilibrar la oferta y la demanda, y potencialmente abandonaría su política si la reducción de la demanda lleva a una batalla por la cuota de mercado.

"Existe potencialmente un escenario en el que se puede tener ese nivel de competencia en el mercado y cada uno actúe por su cuenta", dijo Hardy.

Señaló un escenario de demanda de petróleo de la compañía petrolera BP donde la demanda en 2030 sería considerablemente más baja que ahora, lo que sostuvo que sería un gran reto para los productores, los inversores y la OPEP.

"Pero el pronóstico de la caída de la demanda no es el escenario que esperamos y hay espacio para que los productores continúen manejando el mercado por los próximos 10 años o más y ese final está tal vez un poco más lejos, tal vez en 15 o 20 años," dijo. (Editado en español por Javier López de Lérida)