Portaltic.-Android 12 mejorará el uso de las tiendas de aplicaciones de terceros

13/01/2020 Google Play POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE PLAY



MADRID, 29 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado que la próxima versión de su sistema operativo móvil, Android 12, introducirá cambios que mejorarán el uso de las tiendas de aplicaciones de terceros, una medida que acompaña de una clarificación en los términos de pago de Play Store.



Actualmente, Android ya permite instalar en los dispositivos, junto a Play Store, otras tiendas de apps, como la de Samsung o la de Epic. Esta "apertura" supone para el desarrollor que pueda distribuir su aplicación en Android aun si no llega a un acuerdo con Google.



La compañía tecnológica, en un comunicado en su blog de desarrolladores, ha anunciado que introducirá cambios en Android 12, la distribución de Android del próximo año, para mejorar el uso de otras tiendas de aplicaciones sin que esto comprometa la seguridad del sistema operativo.



Se trata de una medida todavía en diseño, que se compaña de una clarificación en la expresión de los términos que recoge la política de pagos de Google. El fin es "ser más explícito para que todos los desarrolladores que vendan bienes digitales en sus aplicaciones utilicen el sistema de facturación de Google".



La compañía explica que solo cobra una tarifa "si el desarrollado cobra a los usuarios por descargar su aplicaciones o si vende artículos digitales integrados en la app". La aclaración de los términos, indican en el blog, no afectará a la mayoría de los desarrolladores con apps en Play Store.



Según los datos que comparte Google, menos del tres por ciento de los desarrolladores con apps en su tienda han vendido bienes digitales en los últimos doce meses, y de ellos, cerca del 97 por ciento usa el sistema de facturación de Google.



Para aquellos que aun no lo utilizan, la compañía concede un año, hasta el 30 de septiembre de 2021, para que realicen las actualizaciones necesarias para integrar el sistema de facturación de Google.



No obstante, la compañía matiza que los precios o promociones que apliquen en Play Store no tienen por qué coincidir con los que ofrezcan en otras tiendas de Android o en su web propia, aun si es menor que la que muestran en la tienda de Google.