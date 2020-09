Pliskova sobrevive a Sherif, Berrettini se pasea ante Pospisil

La checa Karolina Pliskova, segunda favorita de Roland Garros, no tuvo un debut placentero en Roland Garros ante la egipcia Mayar Sherif, primera tenista de su país en este Grand Slam, y tuvo que trabajar duro para imponerse por 6-7(9), 6-2 y 6-4 en más de dos horas de partido. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 29 sep (EFE).- La checa Karolina Pliskova, segunda favorita de Roland Garros, no tuvo un debut placentero en Roland Garros ante la egipcia Mayar Sherif, primera tenista de su país en este Grand Slam, y tuvo que trabajar duro para imponerse por 6-7(9), 6-2 y 6-4 en más de dos horas de partido.

La semifinalista de 2017, de 28 años, tuvo que emplearse a fondo contra una rival que se ganó el derecho a entrar en el cuadro final a través de la fase previa y a sus 24 años descubrió un Grand Slam.

Pliskova, finalista del pasado torneo de Roma y una de las aspirantes en mejor forma para levantar la Copa Suzanne Lenglen, se medirá ahora contra la letona Jalena Ostapenko, ganadora en París en 2017, pero que desde entonces no había ganado un partido en Roland Garros.

Hasta que lo hizo frente a la estadounidense Madion Brengle, a quien derrotó con contundencia por 6-2 y 6-1.

En el cuadro masculino, el italiano Matteo Berrettini se paseó en su debut contra el canadiense Vasek Pospisil, a quien propinó un 6-3, 6-1 y 6-3 en menos de dos horas de juego.

El favorito número 7, que venía de caer en octavos de final en el Abierto de Estados Unidos, evidenció su superioridad sobre tierra batida frente a un rival que solo ha ganado un partido en esa superficie en su carrera, y fue en Copa Davis.

Tercera participación del transalpino de 24 años en Roland Garros y tercera vez que supera la primera ronda, aunque su camino no ha ido lejos hasta ahora en ese Grand Slam, donde solo en el año de su debut consiguió ganar dos partidos.

Su próximo rival será el sudafricano Lloyd Harris, que a sus 23 años logró su tercer triunfo en un grande, el segundo en Roland Garros, al derrotar al australiano Alexei Popyrin por 6-4, 6-4 y 7-6(7).