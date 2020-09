Pliskova pasa a segunda ronda de Roland Garros pese al susto inicial ante Sherif

La checa Karolina Pliskova (4ª del mundo) sufrió más de lo esperado este martes para derrotar en primera ronda de Roland Garros a la egipcia Mayar Sherif (172ª), la primera mujer del país del norte de África en meterse en el cuadro principal de un Grand Slam.

Pliskova, semifinalista en 2017, y segunda cabeza de serie este año, perdió el primer set 6-7 (9/11), antes de rehacerse con sendos 6-2, 6-4.

Pliskova se medirá en segunda ronda con la ganadora del torneo parisino en 2017, la letona Jelena Ostapenko, quien no había ganado un partido en Roland Garros hasta este martes desde la consecución de su título.

La letona de 23 años superó a la estadounidense Madison Brengle con solvencia 6-2, 6-1.

"Después de mi triunfo fue un periodo difícil. Tuve que acostumbrarme a la presión, pero ahora todo se acabó, y finalmente gané mi primer partido luego de dos años", confesó Ostapenko en conferencia de prensa.

"Me siento mucho mejor que en años anteriores. He entrenado mucho. No jugué en Estados Unidos y estuve entrenando todo el tiempo en arcilla", añadió.

-- Resultados de la jornada en Roland Garros:

- Individual femenino - Primera ronda:

Nao Hibino (JPN) derrotó a Marta Kostyuk (UKR) 6-4, 6-0

Clara Tauson (DEN) a Jennifer Brady (USA/N.21) 6-4, 3-6, 9-7

Danielle Collins (USA) a Monica Niculescu (ROU) 2-6, 6-2, 6-1

Elena Rybakina (KAZ/N.14) a Sorana Cirstea (ROU) 6-0, 6-3

Alison Van Uytvanck (BEL) a Rebecca Peterson (SWE) 2-6, 6-3, 6-1

Ana Bogdan (ROU) a Tímea Babos (HUN) 6-4, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT) a Madison Brengle (USA) 6-2, 6-1

Karolína Pliskova (CZE/N.2) a Mayar Sherif (EGY) 6-7 (9/11), 6-2, 6-4

mw/dj/iga/gh