Ozuna estrena tienda efímera con artículos alusivos a su nuevo disco

El cantante puertorriqueño Ozuna. EFE/Alberto Valdés/Archivo

San Juan, 29 sep (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Ozuna estrenó este martes una tienda efímera en Plaza Las Américas, uno de los centros comerciales más grandes del Caribe, que venderá artículos alusivos a su más reciente disco, "ENOC".

El espacio, ubicado en el pasillo central del centro comercial sanjuanero, tendrá a la venta el nuevo disco del cantante y mercancía exclusiva alusiva al álbum, como camisas, abrigos y gorras de diferentes estilos, informó Sony Music, la compañía disquera del artista, en un comunicado de prensa.

Y para complacer a los niños seguidores de Ozuna, próximamente se venderá artículos para su tamaño, agregó Sony Music.

"ENOC", la cuarta producción del artista, cuenta con 20 temas, entre los cuales se encuentran los éxitos "Caramelo", "Gistro Amarillo" y "Un Get".

Además, cuenta con las colaboraciones de las estrellas urbanas Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Nicky Jam, Wisin y el dúo de Zion y Lennox.

El anuncio de este martes coincide con las ocho nominaciones de premios los Latin Grammy de 2020 que recibió Ozuna para estos galardones que se entregarán el próximo 19 de noviembre en una ceremonia sobre la que aún no se han dado detalles.

El colombiano J Balvin domina las nominaciones a los gramófonos, al competir en 13 categorías por su disco "Colores", además de por "Oasis", su producción conjunta con Bad Bunny, quien le sigue en candidaturas, con 9.

Mientras, Ozuna no ha sido el único artista urbano puertorriqueño que ubica una tienda en Plaza Las Américas para vender artículos alusivos a un disco propio, pues este verano, el trapero Anuel hizo lo propio con camisas, abrigos, cartucheras y bultos referentes a su álbum, "Emmanuel".

Asimismo, en dicho centro comercial, Daddy Yankee abrió en noviembre pasado el primer museo efímero sobre él, que expuso desde sus años de crianza y comienzos de su carrera en el residencial público Villa Kennedy, en la capital, hasta su sencillo más exitoso de aquel entonces, "Que tire pa' lante".

El museo se situó en el primer nivel del centro comercial sanjuanero y fue el primero del mundo que contaba parte de la historia del reguetón a través de los ojos del autodenominado "jefe" del reguetón.

En el mismo centro comercial se han exhibido efímeros pabellones de la Fundación Ricky Martin (FRM) sobre la trata humana, con el fin de que más personas se eduquen, prevengan y se sensibilicen sobre el segundo crimen más lucrativo en el mundo.