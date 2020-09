Netanyahu alaba en la ONU plan de paz de Trump y pide actuar contra Irán

En la imagen, el presidente israelí, Benjamin Netanyahu. EFE/Justin Lane/Archivo

Naciones Unidas, 29 sep (EFE).- El presidente israelí, Benjamin Netanyahu, alabó este martes en la Asamblea General de la ONU el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio que ha favorecido el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales entre Israel y Baréin y Emiratos Árabes Unidos, e instó a actuar contra Irán, al que acusó de violar el acuerdo nuclear y de pretender armarse con bombas nucleares.

En un mensaje pregrabado en el que Netanyahu no ahorró esfuerzos en alabar a Trump y su política hacia Oriente Medio, el primer ministro aseguró que "más países árabes y musulmanes se unirán al círculo de paz, pronto, muy pronto".

"Estas buenas noticias sobre paz se han producido por haber roto de una manera clara las estrategias fracasadas", agregó el político israelí, que acompañó su intervención con planos y fotografías en los que mostró un supuesto arsenal de armas del grupo libanés Hizbulá en un barrio de Beirut.

Para Netanyahu, no se habían logrado avances en Oriente Medio hasta ahora debido a que el proceso ha estado "secuestrado por las demandas completamente irreales de los palestinos, como la demanda de que Israel se retire a las indefendibles líneas de 1967", alegó en referencia a las fronteras anteriores a la guerra que estalló ese año entre Israel y varios países árabes y que son las que Naciones Unidas considera legítimas.

El primer ministro, que calificó esta y otras demandas palestinas de "absurdas", insistió en que, como resultado de continuar exigiéndolas, los palestinos "han perdido su tiempo en intentar avanzar hacia una ilusión que no va a ocurrir en lugar de trabajar en una solución realista".

"Afortunadamente, el presidente Trump eligió un camino diferente hacia la paz, un camino anclado en la realidad: reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán (sirios) y presentó un plan de paz realista que reconoce que el derecho de Israel aborda las necesidades de seguridad de Israel y proporciona a los palestinos un camino digno y realista hacia adelante", dijo.

En este sentido, previo a su intervención, el embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, propuso en la Asamblea General entablar con los palestinos negociaciones directas, pero sin precondiciones.

El diplomático israelí respondía así al presidente palestino, Mahmud Abás, que el pasado viernes mostró su total rechazo a los llamados Acuerdos de Abraham y reclamó a Naciones Unidas que organice para principios del año próximo una conferencia internacional que lance un nuevo proceso de paz.

"Israel continuará ofreciendo nuestra mano en señal de paz e invitando a los palestinos a unas negociaciones directas, sin precondiciones. Tengo la esperanza de que más países se den cuenta de que son los palestinos y no Israel quienes necesitan ser presionados para regresar a la mesa de negociaciones", declaró Erdan.

IRÁN

Netanyahu también dedicó parte de su discurso en destacar que Israel comparte con muchos países árabes de Oriente Medio su preocupación por la política de Irán al que acusó de querer adquirir armamento atómico.

"Israel y los Estados de todo el mundo árabe, no solo estamos unidos y avanzamos en paz, estamos unidos para hacer frente al mayor enemigo de la paz en Oriente Medio, Irán", apuntó antes de subrayar: "Todos debemos estar unidos contra Irán y el presidente Trump merece ser elogiado por hacer eso exactamente".

El primer ministro israelí se refería a la decisión del mandatario estadounidense de retirarse del pacto nuclear firmado en 2015 por varias potencias occidentales y Tehern y por imponer nuevas sanciones unilaterales después de no conseguir el respaldo del Consejo de Seguridad para restablecerlas.