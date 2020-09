Moscú cierra las escuelas durante dos semanas

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Moscú, 29 sep (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, decretó hoy el cierre por espacio de dos semanas de las escuelas de la capital rusa debido al aumento de contagios por COVID-19.

"A recomendación de los médicos y teniendo en cuenta el aumento otoñal de las enfermedades respiratorias y el incremento de los casos de COVID-19, tomé la decisión de incrementar la duración de las vacaciones otoñales hasta las dos semanas", explicó Sobianin en su blog.

De esta forma, Sobianin ordenó el cierre de las escuelas primarias y secundarias, incluidos los centros de preparación deportiva, pero no las guarderías, desde el 5 al 18 de octubre.

El alcalde explicó que durante esas dos semanas "no habrá educación a distancia" y recomendó a los menores de edad que paseen en patios interiores o parques cercanos, pero eviten centros comerciales y el transporte público.

"Esto es muy importante. A día de hoy, una gran parte de los enfermos, y no pocas veces asintomáticos, son niños. Al llegar a casa, pueden transmitir muy fácilmente el virus a los ancianos de la familia, que enferman mucho más gravemente", precisó.

Tradicionalmente, las vacaciones escolares son de una semana y a principios de noviembre, cuando las temperaturas pueden bajar ya de los cero grados.

Los escolares rusos ya tuvieron que estudiar a distancia desde finales de marzo hasta finales de curso debido a la pandemia del coronavirus.

Como ocurriera hace seis meses, a partir de este lunes también se empezó a recomendar a los mayores de 65 años que residen en la urbe más grande de Europa, donde Sobianin también aconsejó a las empresas apuntar a sus trabajadores al teletrabajo.

"Debo decir que la situación es cada día más complicada en número de casos de COVID-19 registrados y en hospitalizaciones", dijo y lamentó que una mayoría de moscovitas siga viajando en metro, donde mantener la distancia social es mucho más complicado.

En la misma línea, la viceprimera ministra Tatiana Golíkova advirtió hoy a los rusos que si no quieren que se restablezcan las restricciones de marzo y abril, deberán "respetar" escrupulosamente "todas las exigencias sanitarias".

Las autoridades sanitarias moscovitas informaron de 2.367 casos de coronavirus y 23 muertos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de contagios desde el estallido de la pandemia supera los 290.000.

En cuanto a todo el país, el número de nuevos casos ascendió hoy a 8.232, incluidos 160 decesos, con lo que ya son 1.167.805 los casos y 20.545 los muertos en Rusia.