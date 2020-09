MGM reiniciará convenciones en las Vegas con pruebas rápidas

Acera vacía fuera del Bellagio Resort & Casino de MGM International.

(Bloomberg) -- MGM Resorts International está haciendo un intento por recuperar su lucrativo negocio de reuniones y convenciones, tomando prestada tecnología de la Liga Nacional de Hockey.

La compañía, el mayor operador de casinos en la “Strip” de Las Vegas, implementará controles de temperatura, pruebas rápidas de covid-19 e identificaciones móviles para evaluar y tranquilizar a los clientes que regresan a la ciudad por negocios. La tecnología, proporcionada por Clear de Impact Health and Secure Identity LLC, también fue utilizada por la NHL durante sus playoffs.

“Tal vez haya algunas corporaciones más pequeñas o reuniones corporativas más pequeñas que probablemente podrían tener interés en esto, así como asociaciones en las que es necesario convocar a personas para continuar educando e intercambiando conocimientos”, dijo el presidente de comercio y crecimiento de MGM, Atif Rafiq, en una entrevista.

La pandemia ha golpeado al turismo hacia la capital del juego de Estados Unidos. Hasta julio, la ciudad vio una caída de 55% en visitantes en comparación con 2019, según la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas. Los asistentes a convenciones se redujeron a cero.

Las reuniones están sujetas a restricciones locales. Se espera que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, un demócrata, aumente el límite de 50 personas para los grupos esta semana.

Los organizadores de eventos tienen la opción de dar a los asistentes una prueba rápida de covid, que proporciona resultados en 20 minutos. Otras precauciones incluyen alimentos envasados para los invitados.

MGM y otros operadores de Las Vegas pueden tener mucho trabajo por delante. La semana pasada, el Centro de Investigación de la Industria de Exposiciones dijo a promotores y vendedores de ferias comerciales que no esperen convenciones en persona hasta finales del verano o el otoño del próximo año. La gente parece estar dispuesta a conducir a los eventos, pero los requisitos de distanciamiento social y la ansiedad por volar inhiben a los grupos grandes, dice Nancy Drapeau, vicepresidente de investigación del centro.

