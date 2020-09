México suma 733.717 contagios y 76.603 muertes por la COVID-19

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/José Pazos/Archivo

México, 28 sep (EFE).- México alcanzó este lunes los 733.717 contagios acumulados y 76.603 fallecimientos a causa de la COVID-19 al sumarse los 3.400 casos y 173 muertes que se notificaron esta jornada, reveló la Secretaría de Salud de este país.

Los casos acumulados desde la declaración de la pandemia el 28 de febrero pasado, representan el 39 % del millón 918.800 pacientes que han sido sometidos a una prueba de laboratorio para detectar la infección del coronavirus SARS-CoV-2, señaló.

De acuerdo al balance diario presentado en el Palacio Nacional, en la capital mexicana, en las últimas 24 horas, se reportó un incremento porcentual del 0,46 % en el número de casos y del 0,22 % en la cifra de muertos.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que del universo de pacientes estudiados, 875,041 arrojaron un resultado negativo, lo que supone el 45,6 %, por lo que ya fueron descartados.

El universo de pacientes sospechosos, un total de 310.042, se distribuyen entre los que no tienen muestra (185.320), aquellos en los que no se tendrá resultado (93.953) y los que si se tendrá un resultado (30.769), según las cifras de la Secretaría de Salud.

Alomía precisó que los pacientes sospechosos de los que ya no se tendrá resultado se debe a que posiblemente su muestra nunca llegó al laboratorio o si lo arribó la misma fue rechazada por no cumplir con las características del protocolo.

Con esta nueva forma de clasificación de casos sospechosos con fines estadísticos, la cifra de casos estimados se incrementa de los 763.977 que se tenían ayer a los 870.699 del reporte técnico de este 28 de septiembre.

Actualmente se estima que el 4 % de estos casos estimados, 36.577 correspondería contagios activos con síntomas desarrollados en los últimos 14 días, explicó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Alomía confirmó que en el país hay 89.612 muertes estimadas, una cifra que resulta de los decesos confirmados más el porcentaje de aquellas sospechosas que se espera que darán positivo una vez concluido el estudio de laboratorio.

La ocupación hospitalaria en el país es actualmente de 7.675 camas, que representan el 27 % de las 28.567 clasificadas como generales para pacientes cuya condición no reviste mayor gravedad, indicó Alomía.

De las 10.290 camas equipadas con ventilador y que están reservadas para enfermos de COVID-19 graves, se encuentran ocupadas 2.334, el 23 % del total confirmó.

México ocupa el cuarto lugar mundial por el número de muertes, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y es el séptimo en el número de casos.

La COVID-19 es la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).