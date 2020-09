Médicos vuelven a la huelga en Perú, el país con mayor mortalidad de COVID-19

Médicos de la seguridad social peruana inician hoy, martes una huelga de dos días, convocada por su sindicato para exigir mejoras salariales y sanitarias en medio de la pandemia de COVID-19, en Lima. EFE/Paolo Aguilar

Lima, 29 sep (EFE).- Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19 y el sexto a nivel global en contagios acumulados, afronta desde este martes una nueva huelga de médicos de 48 horas y protestas a nivel nacional por las condiciones laborales en la frágil sanidad pública peruana.

Esta nueva huelga, similar a la que ya se vivió el mes pasado, se produce con los contagios y muertes por coronavirus en claro descenso, pero con los médicos como uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, pues 199 han muerto por el virus y más de 4.000 se han infectado.

"La pandemia ha desnudado la cruda realidad del sistema de salud en el país. El Gobierno no ha sabido estar a la altura de la prevención de la salud pública a nivel nacional", aseguró a Efe el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones.

La paralización se centra esta vez en los hospitales del sistema EsSalud, uno de los dos grandes brazos de la fragmentada sanidad pública peruana, que depende del Ministerio de Trabajo y es administrado de manera autónoma al Ministerio de Salud, con un presupuesto anual de 12.000 millones de soles (unos 3.344 millones de dólares).

Este seguro social atiende a trabajadores regularizados, una minoría en el mercado laboral de Perú, donde más del 70 % trabaja de manera informal e irregular.

A la huelga, convocada por el Sinamssop, que agrupa a unos 10.500 médicos, odontólogos y farmacéuticos, se ha solidarizado la Federación Médica del Perú (FMP) con plantones en los hospitales dependientes de los otros sistemas de salud del Estado.

"Calculamos que será acatada por el 90 %" del personal sanitario, afirmó Quiñónes. Durante estos dos días dejarán de atender consultas presenciales, teleconsultas, cirugías programadas y los servicios de farmacia estarán restringidos, pero las áreas críticas y de emergencia, donde están incluidos los pacientes de COVID-19, funcionarán con normalidad.

PROTESTAS ANTE HOSPITALES

Desde primera hora de la mañana de este martes hubo pequeñas concentraciones de decenas de médicos frente a los hospitales como el Edgardo Rebagliati, de Lima, que es el más grande de Perú. Allí exhibieron pancartas que pedían mejorar sus derechos laborales y mejores condiciones de seguridad para realizar su trabajo.

Quiñones anticipó que, en caso de que no se atiendan los reclamos de su gremio con esta huelga de 48 horas, lo siguiente será convocar a una huelga indefinida.

El líder sindical afirmó a Efe que su principal reclamo es la salida de la presidenta de EsSalud, la exministra Fiorela Molinelli, a quien consideran "culpable de todo".

"Nosotros estaríamos agradecidos si el presidente (Martín Vizcarra) retira a Molinelli. Con eso estaríamos en condiciones de levantar el paro", aseguró Quiñones.

Durante la pandemia, EsSalud ha jugado un papel preponderante en la lucha del Estado contra el coronavirus, pues se encargó de adecuar en tiempo récord la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para convertirla en el mayor centro de aislamiento de contagiados con COVID-19 en el país.

En los siete edificios de 20 pisos se instalaron unas 3.000 camas para acoger y tener bajo observación a pacientes infectados con distintos factores de riesgo como asma, diabetes o hipertensión que podían poner en riesgo su vida en caso de agravarse la infección.

MÁS SEGURIDAD Y MEJORES CONDICIONES

También ha hecho una fuerte inversión en ampliar la capacidad hospitalaria en casi todas las regiones del país, con la instalación de hospitales de campaña para los que también se aprovechó en parte algunas infraestructuras temporales utilizadas en los Panamericanos.

Sin embargo, para Quiñones, ya no tiene sentido instalar más hospitales porque "en sitios como Cusco, Chimbote o Trujillo están casi vacíos", por lo que prefiere que toda esa inversión repercuta directamente en mejores condiciones para los médicos.

"Ahora toca reforzar la atención primaria, que es lo que nos prepararía ante una segunda ola de contagios, y dejar solo a los pacientes muy graves para ser hospitalizados", dijo.

También recordó que, pese al fuerte gasto que se ha hecho para atender la pandemia, hubo serias limitaciones en el suministro de equipos de protección personal y de bioseguridad para el personal "en el momento más delicado" de la emergencia.

"Le interesa un pepino el trabajo de los médicos, que han demostrado no tener miedo en esta pandemia ni tampoco a las amenazas de la patronal, que amedrentan con despedirnos en caso de hacer huelgas", dijo Quiñones en referencia a Molinelli.

PIDEN APLICAR POLÉMICA LEY

Otros reclamos del gremio médico de EsSalud pasan por dar mayor seguridad y estabilidad laboral, pues muchos médicos están contratados de manera temporal y bajo diversos regímenes laborales que contemplan menores derechos y beneficios sobre aquellos profesionales contratados de manera indefinida.

En ese sentido, exigen que se aplique una ley que facilita los ascensos automáticos de los médicos y convierte en fijos a los que lleven dos años trabajando con varios contratos temporales sucesivos.

Esta norma fue aprobada y promulgada por el Congreso sin el beneplácito del Gobierno, que la ha recurrido al Tribunal Constitucional, pues el Legislativo no tiene iniciativa de gasto sobre el presupuesto público e implicaría solo en EsSalud un gasto adicional de unos 300 millones de dólares al año.

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

En Perú han muerto por COVID-19 más de 32.000 personas, lo que hace que tenga la tasa más alta del mundo de mortalidad por el coronavirus con 99 muertes por cada 100.000 habitantes.

No obstante, desde que comenzó la pandemia hay registrados más de 78.000 fallecidos, donde se incluyen las muerte confirmadas y las sospechosas.

Los contagios ya superan los 800.000, lo que hace de Perú el sexto país a nivel global en casos acumulados de COVID-19 y el tercero en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil y Colombia.