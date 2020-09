Lundin recurre a mediación para evitar huelga de cobre en Chile

(Bloomberg) -- Lundin Mining Corp. solicitó la mediación del Gobierno para evitar una huelga en su mina de cobre Candelaria en Chile, luego de que uno de sus sindicatos rechazara una oferta final en las negociaciones salariales regulares.

La compañía con sede en Toronto está tomando una opción bajo las leyes laborales chilenas de cinco días de negociaciones mediadas después de que el sindicato de la mina Candelaria votara a favor de la huelga, dijo Lundin en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas.

“Si no se firma un contrato colectivo dentro de este período, los trabajadores pueden ejercer su derecho de huelga”, dijo.

La gran mayoría de los 350 miembros del sindicato rechazaron la oferta, que se presentó la semana pasada. Un segundo sindicato en Candelaria está programado para votar sobre la huelga del 4 al 5 de octubre.

Cualquier interrupción de la producción en Chile, un país que representa una cuarta parte del cobre extraído del mundo, restringiría aún más el suministro, lo que respaldaría los precios que se han recuperado alrededor de 40% desde un mínimo de fines de marzo. Los sindicatos de otras minas chilenas que están programados para negociar nuevos contratos este año estarán prestando mucha atención a los desarrollos en Candelaria.

Las minas de Chile han mantenido la producción durante la pandemia al retrasar actividades no esenciales y reducir el personal en el sitio. Eso ha despertado la preocupación de los sindicatos por la seguridad laboral, que puede favorecer a las empresas en las negociaciones salariales. Antofagasta Plc se las arregló para evitar huelgas en julio después de pasar por el proceso de mediación.

“La empresa no ofrece nada”, más allá del contrato existente, dijo por teléfono el martes Patricio Garate, presidente del sindicato. “Estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias”.

En julio, los sindicatos denunciaron una decisión de Candelaria de reducir su plantilla. Lundin se refirió a esa decisión como un programa de optimización y plan de retiro “para asegurar la sostenibilidad de la operación y seguir contribuyendo al bienestar económico de la región de Atacama”.

Lundin compró su participación de 80% en Candelaria a Freeport-McMoRan Inc en 2014. El complejo, compuesto por operaciones subterráneas y a cielo abierto, produjo 146.330 toneladas métricas el año pasado, según Lundin. La empresa firmó un acuerdo salarial con otro de los cinco sindicatos en mayo.

