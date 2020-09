Los escritorios compartidos son una falsa economía: Chris Hughes

(Bloomberg) -- Los contadores corporativos deben tener la tentación de reducir el espacio de oficina a medida que se extiende la recomendación de trabajar desde el hogar en los lugares donde los casos de covid están aumentando. Pero sucumbir a la tentación se traducirá en consecuencias para el reclutamiento de personal. Es fácil olvidar que las oficinas son una herramienta de retención y lo seguirán siendo.

Todos saben que los empleadores tienen incentivos para traer a las personas de regreso a sus escritorios. Las oficinas facilitan el flujo libre de ideas y oportunidades de negocios, la cohesión cultural y la transferencia fluida del savoir-faire de los empleados más experimentados a los más nuevos. Y muchos empleados quieren regresar. Anecdóticamente, ha aumentado la cantidad de trabajadores financieros que van de manera esporádica a edificios semivacíos por diferentes razones: una separación más clara entre las obligaciones profesionales y de la vida personal, la reducción de la presión sobre las relaciones no acostumbradas a que uno o ambos miembros de la pareja trabajen desde su casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Al igual que antes de la pandemia, es probable que las demandas de flexibilidad de los empleados incluyan el acceso a una oficina agradable. Imagine una empresa que decide mantener su espacio existente a pesar de que los empleados trabajen parcialmente de forma remota y se permita que cada empleado tenga su propio escritorio. Con la oficina, digamos, dos tercios llena, la proporción de pies cuadrados por persona se dispara a niveles que se habrían considerado despilfarradores antes del covid. Pero al personal le gusta tener su pastel y comérselo, y la rotación de personal disminuye.

Mientras tanto, una empresa rival reduce los costos de alquiler al firmar un contrato de arrendamiento por un tercio menos de espacio de oficina y hace que todos tengan un “escritorio compartido”: los empleados con deberes matutinos como el cuidado de niños siempre terminan en el peor escritorio. ¿Para cuál de las dos compañías es más fácil reclutar?

Analistas de UBS Group AG señalan que los escritorios compartidos podrían ser una falsa economía. Citando una investigación realizada por el grupo inmobiliario Great Portland Estates Plc, estiman que los costos de alquiler equivalen a entre 5% y 10% de los ingresos de un negocio típico de Londres. Suponiendo que los costos salariales representan aproximadamente la mitad, preguntan: “¿la administración arriesgará ‘100’ en ingresos y obligará a los ‘50’ (es decir, los empleados) a compartir los escritorios para ahorrar un porcentaje de ‘5 a 10’”?

Para los inversionistas en propiedades comerciales, el impacto del aumento del trabajo remoto probablemente será mitigado por la necesidad de oficinas menos densas, mientras que el nuevo coronavirus siga siendo una amenaza para la salud pública. Es probable que el impulsor más significativo de la demanda siga siendo el empleo, no los hábitos de trabajo.

Si el análisis es correcto, da un respaldo al mercado de oficinas de Londres. La ciudad ya agrupa a las personas de manera más ajustada que la mayoría de los otros centros financieros, con solo 9,5 metros cuadrados por escritorio frente a 10,4 en Nueva York, dice UBS citando datos de Cushman & Wakefield. Eso puede necesitar revertirse. La tasa de desocupación de Londres también es baja frente a la capital financiera de Estados Unidos, lo que implica una menor holgura.

KKR & Co. ve valor en la ciudad y recientemente compró una participación de 5% en Great Portland Estates. La baja valoración del operador de oficinas cotizado en el Reino Unido, Derwent London Plc, tiene sentido solo si cree que sus alquileres promedio caerán a menos de un tercio de lo que prevalece en el extremo superior del distrito West End de la capital del Reino Unido, según UBS. Eso es un enorme margen de error.

El mercado de valores se está comportando como si Zoom y Microsoft Teams hubieran destruido la ventaja competitiva de una oficina bien ventilada. Eso no computa.

