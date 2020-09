Líder campesino de Nicaragua denuncia persecución policial continua

En la imagen un registro del líder del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 29 sep (EFE).- El líder del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, denunció este martes que se vio obligado a dormir en la sede de una ONG defensora de los derechos humanos para evitar ser detenido, tras, según dijo, ser "perseguido" por una patrulla de la Policía en la víspera.

"Ayer fuimos perseguidos por una patrulla de la Policía. Desconocemos cuál es la razón. Hacemos responsable, una vez más, a este régimen de lo que nos pueda suceder", denunció Mairena en una conferencia de prensa en la que confirmó que durmió en la sede de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por temor a ser capturado.

"Dormimos aquí porque no somos de Managua, y sabemos que detrás de la Policía están los paramilitares (civiles armados afines al Gobierno). Sabemos de lo que son capaces, no solamente secuestrar, sino torturar, también asesinar, porque es lo que han hecho todo este tiempo", sostuvo Mairena, originario del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe sur.

Recordó que cuando fue capturado en 2018, tras el estallido social que comenzó en abril de ese año, sufrió torturas y malos tratos, así como una condena de 216 años de cárcel, que finalmente no se cumplió debido a una Ley de amnistía promovida por el Gobierno.

El caso de Mairena se da en el marco de una crisis sociopolítica que mantiene enfrentados a una parte de la población nicaragüense y al presidente Daniel Ortega desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que el mandatario redujo con ataques armados que dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como cientos de presos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

"NOS SENTIMOS SECUESTRADOS"

"El nicaragüense no tiene paz social, no tiene tranquilidad, porque los verdugos acechan a la ciudadanía. Nos sentimos secuestrados en nuestro propio país, nos sentimos amenazados. En vez de estar asediando aquí, deberían combatir a la delincuencia, el pueblo de Nicaragua está hastiado de tantas amenazas", sostuvo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.

Mairena afirmó que "en las últimas semanas la agresión hacia los campesinos ha incrementado, la militarización en los territorios es parte de la persecución que nos han dado, en las últimas visitas que hemos realizado a los territorios, hemos sido perseguidos y humillados en los retenes".

La denuncia de Mairena coincidió con otros casos similares hechos públicos por diferentes grupos opositores en las últimas dos semanas.

"Aun siendo nicaragüense vivimos como si estuviéramos exiliados, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude a salir de esta dictadura", resaltó el dirigente rural, quien además responsabilizó a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de lo que le pueda suceder.

La CIDH informó que da seguimiento a la persecución contra Mairena "por policías y parapolicías" en tiempo real, advirtió que "continuará denunciando la persecución sistemática y generalizada a opositores en Nicaragua", e insistió al Gobierno en que implemente "medidas para restablecer las garantías democráticas en el país".

Luego de la conferencia, Mairena y Carmona salieron de la sede de la CPDH para buscar un refugio seguro para el líder campesino.