La situación del gremio artístico chileno es "crítica" y los técnicos piden ayudas

Santiago de Chile, 29 sep (EFE).- Tras más de seis meses con los espectáculos suspendidos por la pandemia en Chile, el mundo del arte denunció este martes que su situación es "crítica" y pidió al Gobierno ayudas y planes concretos para la reactivación de la industria cultural.

"En nuestro rubro somos invisibles, no tenemos ningún beneficio del Gobierno y son muchas personas que no llegan a fin de mes", dijo a Efe el vicepresidente de la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos (AGTAE), Anthony Guterac.

Con pancartas y cargando cajas, decenas de productores, sonidistas y otros técnicos se dieron cita este martes en el centro de Santiago y marcharon hasta La Moneda, sede presidencial, para entregarle al Gobierno una carta con distintas peticiones.

Las artes y el entretenimiento son dos de las áreas más golpeadas por la crisis económica y, aunque la pandemia remite en Chile y la mayoría de las ciudades están en pleno desconfinamiento y apertura gradual de comercios, las salas de teatro, conciertos y exposiciones siguen cerradas desde mediados de marzo.

"Hoy exigimos al Gobierno destinar un 1 % del presupuesto a cultura y que nos dé una respuesta concreta sobre qué va a pasar con nosotros, cuándo podremos volver", indicó a Efe María José Alarcón, una productora de grandes eventos de 27 años, que lleva seis meses sin trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 50,9 % de los trabajadores de la industria artística sufrió una reducción en sus ingresos durante el segundo trimestre del año, en comparación con el 33,8 % observado de media en el resto de sectores.

Con 461.300 infectados y 12.725 muertos desde el inicio de la pandemia en marzo, Chile es el duodécimo país del mundo con más contagios totales, según la Universidad Johns Hopkins.

"Perdí el 50 % de mis ingresos y no tuve acceso a bonos ni ayudas del Estado porque soy trabajador independiente", agregó por su parte a Efe Jesús Llantén, con 13 años de experiencia trabajando como ingeniero en sonido.

Por la tarde, la asociación organizó unas proyecciones luminosas en distintas ciudades del país, incluido la capital, donde el espectáculo se celebrará a las afueras del mítico Estadio Nacional.

La pandemia provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre de un 14,1 %, la mayor desde 1986, y el Banco Central estima una recesión de hasta un 7,5 % este año.