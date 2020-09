La próxima edición de Rock in Río en Brasil será en septiembre y octubre de 2021

Vista de la última jornada del festival Rock in Rio del 2019, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- Los organizadores de Rock in Río anunciaron este lunes que la próxima edición del evento musical en Brasil tendrá siete noches de conciertos en septiembre y octubre de 2021 y dijeron estar seguros de que en para esa época estarán normalizados los eventos culturales en el mundo tras la pandemia del coronavirus.

"Fechas confirmadas para el Rock in Río 2021: 24, 25, 26 y 30 de septiembre, y 1, 2 y 3 de octubre de 2021", anunciaron en sus redes sociales los organizadores del considerado como mayor evento de música y entretenimiento del mundo y que vuelve por octava vez a Río de Janeiro tras la edición de 2019.

El evento, del que se celebrará la vigésimo primera edición en su historia y la octava en Río, volverá a tener lugar en la llamada Ciudad del Rock que pretenden montar nuevamente en el Parque Olímpico de esta ciudad brasileña.

La confirmación del festival el próximo año en Río de Janeiro se produce cinco meses después de que los dueños de la marca anunciaran el aplazamiento de la edición que se celebraría este año en Lisboa como medida preventiva ante el avance de la COVID-19 en todo el mundo.

Los organizadores, sin embargo, consideran que la pandemia estará mucho más controlada en septiembre del próximo año pese a que Brasil es el segundo país con más muertes por COVID-19 en el mundo, con más de 142.000 óbitos, y el tercero con más contagios, con cerca de 4,74 millones de casos confirmados.

La organización dijo estar "confiada en el restablecimiento de los asuntos que envuelven la salud y en la retomada de las actividades socioculturales".

Aclaró, no obstante, que "seguirá con rigor las determinaciones (de seguridad sanitaria) de los órganos competentes nacionales e internacionales y ofrecerá toda la seguridad necesaria dentro de la Ciudad del Rock".

Pese a que la organización aún no ha anunciado a ninguna de las atracciones para la edición de 2021, el presidente del festival, Roberto Medina, anticipó hace dos años que uno de los confirmados es el dj brasileño Alok.

El brasileño, considerado como uno de los mejores dj del mundo y que debutó en el Rock in Río en la edición de 2019 como telonero de uno de los conciertos, se garantizó el regreso tras sorprender por su capacidad para animar al público y ponerlo a bailar con sus mezclas.

Rock in Rio ha ofrecido, en 35 años de vida y 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.

En su edición del año pasado en Río de Janeiro, también con siete noches de conciertos, contó con grandes artistas y agrupaciones como Bon Jovi, Drake, Weezer, Goo Goo Dolls, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Scorpions, Black Eyed Peas y Pink.

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro, ciudad brasileña en la que se han realizado la mayoría de las ediciones, aunque también ha pasado por Lisboa, Madrid y Las Vegas.