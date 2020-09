La Infanta Cristina está hoy de celebración por partida doble

26/08/2019 La Infanta Cristina, en una de sus últimas visitas a la capital española POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



La Infanta Cristina está hoy de celebración. Pese al duro varapalo que ha supuesto que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca haya denegado a Iñaki Urdangarín el tercer grado penitenciario que le acercaría un poco más a la ansiada libertad, la vida continúa. Y hoy, 29 de septiembre, en la casa de la hermana del Rey Felipe están de enhorabuena. Y es que Juan Valentín Urdangarín cumple 21 años, mientras que su hermano Miguel celebra su santo.



Un día redondo para los Urdangarín Borbón, a los que siempre les gustó celebrar en familia esta fecha tan especiales. Sin embargo, desde que el exduque de Palma entró en prisión en junio de 2018, las cosas han cambiado mucho. Y no sólo por la ausencia del cabeza de familia, ya que sus hijos mayores, una vez alcanzada la mayoría de edad, han dejado la residencia de la Infanta en Ginebra para comenzar una nueva vida.



Así, mientras Juan vive en Madrid - donde colabora en una ONG además de estudiar Economía y Relaciones Internacionales - su hermano Pablo, que está a punto de cumplir 20 años, vivió el año pasado en Nantes, jugando al balonmano en el equipo de la ciudad francesa, pero su paradero actual es toda una incógnita puesto que ya no milita en el conjunto.



Miguel, en cambio, continúa viviendo con su hermana Irene y con su madre, la Infanta Cristina, en Ginebra. En la ciudad suiza celebrarán hoy en la intimidad el santo del más desconocido de la familia, y del que a sus 18 años todavía no sabemos qué carrera universitaria ha comenzado a estudiar, o si se ha decantado por algún otro tipo de formación.



Muy discreta, Doña Cristina apenas se ha dejado ver en los últimos meses, con la excepción de sus tradicionales vacaciones con la familia Urdangarín en la localidad francesa de Bidart. Volcada completamente en sus hijos hoy es un día especial y celebrará, además del santo de su hijo Miguel, el 21 cumpleaños de su primogénito, Juan Valentín, aunque sea a distancia.