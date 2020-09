La extrema derecha española presenta una moción de censura contra Sánchez

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros (2d), el presidente del partido, Santiago Abascal (c), el secretario general, Javier Ortega Smith (i), y los diputados de Vox Ignacio Garriga (d) y Macarena Olona (2i) posan a la puerta del Registro General del Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 29 sep (EFE).- El partido español de extrema derecha Vox anunció este martes una moción de censura en el Congreso contra el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, aunque no prosperará porque carece de los votos parlamentarios suficientes.

La moción, anunciada en julio, necesita la mayoría absoluta de la cámara para triunfar, es decir, al menos 176 de los 350 diputados, pero Vox solo dispone de 52 y es poco probable que ninguna otra fuerza parlamentaria la apoye. El conservador Partido Popular, el principal de la oposición (89 parlamentarios), ya dijo que no la respaldaría.

Después de semanas de conjeturas sobre el candidato de Vox a presidente del Gobierno en la moción, el partido decidió finalmente que sea su propio líder, Santiago Abascal.

El portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros argumentó hoy que la moción se presenta por "responsabilidad" en un periodo "muy grave" para la democracia española, con el "peor gobierno posible en el peor momento posible", en alusión a la gestión sanitaria de la epidemia de coronavirus y la fuerte crisis socioeconómica que sufre el país.

Y porque el Ejecutivo "ataca al Rey" y está "en contra del cumplimiento de la ley", según Vox, en alusión a las críticas de ministros izquierdistas de Unidas Podemos (UP) al jefe del Estado y las tensiones independentistas en Cataluña.

La Mesa del Congreso, el órgano rector de la cámara, decidirá próximamente la fecha de debate y votación de la moción.

El socialista Sánchez llegó al Gobierno el 1 de junio de 2018 por medio de una moción de censura, con la que desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy.

El actual gobernante español fue apoyado entonces por el Partido Socialista, UP y pequeños partidos parlamentarios de izquierda, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Sánchez preside un gobierno de coalición en minoría formado por los socialistas (120 escaños) y UP (35).

Por ese motivo, tiene que negociar continuamente con otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante los proyectos legislativos, como ocurre con los Presupuestos del Estado de 2021, fundamentales para la recuperación económica del país, castigado duramente por la epidemia.