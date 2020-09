Johnson se disculpa por error sobre sus propias reglas de covid

(Bloomberg) -- Boris Johnson se disculpó después de explicar erróneamente las restricciones del coronavirus de su propio Gobierno, en un error que alimentará las crecientes críticas a su respuesta a la pandemia.

“Mis disculpas, me equivoqué hoy”, dijo el primer ministro del Reino Unido en Twitter. Era la tercera vez en tres horas que los portavoces del Gobierno no aclaraban las nuevas reglas que se implementarán a la medianoche del martes para combatir la enfermedad en el noreste de Inglaterra.

La ministra de Habilidades Juveniles, Gillian Keegan, simplemente admitió que no sabía la respuesta durante una entrevista de radio, mientras que el portavoz de Johnson, James Slack, dijo a los periodistas en una llamada que los detalles se darían a conocer más adelante.

Cuando se le preguntó al propio primer ministro si la gente del noreste podía socializar con otros hogares, sugirió que sí, en grupos de no más de seis.

“En el noreste u otras áreas donde se han adoptado medidas más estrictas, se debe seguir la guía de las autoridades locales, pero son seis en una casa, o seis en un restaurant, pero según tengo entendido, no seis afuera, esa es la situación allí, dijo Johnson.

Más tarde tuiteó: “Mis disculpas, me equivoqué hoy. En el noreste, las nuevas reglas significan que no puede encontrarse con personas de diferentes hogares en entornos sociales en espacios cerrados, incluidos pubs, restaurantes o su hogar. También debe evitar socializar con otros hogares en el exterior”.

