J Balvin, Bad Bunny y Ozuna dominan en las nominaciones al Latin Grammy

Combo de fotografías de archivo que muestra, desde la izquierda, a los artistas de música urbana, el colombiano J Balvin y los puertorriqueños Bad Bunny y Ozuna. EFE/ Archivo

Miami, 29 sep (EFE).- El colombiano J Balvin dominó este martes las nominaciones a los Latin Grammy de 2020, al competir en 13 categorías por su disco "Colores", además de por "Oasis", su producción conjunta con Bad Bunny, quien le sigue en candidaturas.

El artista puertorriqueño, en tanto, recibió nueve nominaciones, mientras que su compatriota Ozuna alcanzó ocho para estos galardones que se entregarán el próximo 19 de noviembre en una ceremonia sobre la que aún no se han dado detalles.

Anuel AA -con siete-, Camilo y Carlos Vives -con seis cada uno-, Kany García -con cinco- y Rosalía, Karol G, Residente, Sky y Tainy -con cuatro por cabeza- completaron el listado de artistas con mayores opciones de llevarse un gramófono dorado.

Este año los galardones de la Academia Latina de la Grabación premiarán a los músicos en 53 categorías, incluidas tres nuevas.

Estos son Mejor canción Pop/Rock, Mejor interpretación reguetón y Mejor canción de Rap/Hip Hop, las cuales, según un comunicado oficial de la Academia, "recibieron un gran número de inscripciones".

Además, las categorías de Mejor álbum de merengue y/o bachata, Mejor álbum de música flamenca y Mejor obra/composición clásica contemporánea regresaron a los Latin Grammy "tras cumplir los requisitos de inscripciones mínimas", agregó la nota.

Entre las categorías más codiciadas, la de Álbum del año es una de las que tiene en esta ocasión más diversidad de géneros y años de carrera por parte de los nominados.

Estos son Bad Bunny -por "YHLQMDLG"-, Camilo -"Por primera vez"-, Kany García -"Mesa para dos"-, J Balvin -"Colores"-, J Balvin y Bad Bunny -"Oasis"-, Jesse & Joy -"Aire (Versión día)"- y Natalia Lafourcade -"Un canto por México, Vol. 1"-.

Asimismo, están nominados "Pausa" de Ricky Martin, "La conquista del espacio" de Fito y "Cumbiana" de Carlos Vives.

La categoría Grabación del año también sorprendió con la variedad de sus nominados, en su mayoría exponentes de la música urbana, que en 2019 expresaron su malestar por no haber sido reconocidos por los Latin Grammy.

Este año compiten "Tusa" de Karol G y Nicky Minaj; "China" de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, con Ozuna y J Balvin; "René" de Residente; "Vete" de Bad Bunny y "Rojo" de J Balvin.

"Tutu" con Camilo y Pedro Capó, "Cuando estés aquí" de Pablo Alborán, "Lo que en ti veo" de Kany García y Nahuel Pennisi, "Contigo" de Alejandro Sanz y "Solari Yacumenza" de Bajofondo con Cuareim1080 completan la categoría.

Por su parte, aspiran a mejor canción del año "ADMV" de Maluma, "Bonita" de Juanes y Sebastián Yatra, "Codo con Codo" de Jorge Drexler, "El mismo Aire" de Camilo, "For Sale" de Alejandro Sanz y Carlos Vives y "Tusa".

También compiten en este renglón "#ELMUNDOFUERA", la improvisación de Alejandro Sanz en los primeros días de la pandemia; "Tiburones" de Ricky Martin y "Lo que en ti veo" y "René".

En su boletín, la Academia también reveló que para la XXI entrega de sus premios recibió 18.000 inscripciones de música que salió al mercado entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de este año.

La ronda final de votaciones se llevará a cabo a partir del 8 de octubre.

Los ganadores se darán a conocer el 19 de noviembre, durante la ceremonia de entrega, que se transmitirá a través de la cadena Univision, bajo el lema "La música nos humaniza".