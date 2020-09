Iris Law vuela alto en el mundo de la moda

Imagen de Iris Law cedida por Fendi. EFE

Madrid, 29 sep (EFE).- Iris Law, la segunda hija del actor Jude Law, no sigue los pasos de su padre en el mundo del cine, pero sí se pone delante de los focos como modelo, una profesión en la que avanza con paso firme de la mano de grandes firmas.

Esbelta, de profundos ojos azules como el actor británico, Iris es hija del primer matrimonio del protagonista de "The Pope", "Cold Mountain" o "Alfie", con la actriz y diseñadora Sadie Frost, matrimonio del que también nacieron Rafferty y Rudy.

"Desde que era pequeña, siempre me ha gustado la moda, así que acercarme a este mundo vino de forma natural", confesaba la joven a un medio inglés cuando empezó a dar sus primeros pasos en la industria de la moda, hace casi cinco años.

Iris tiene como madrina a la modelo británica Kate Moss, cuya influencia quizá haya tenido algo que ver con su decisión, además de su amistad con Lila, la hija de la modelo inglesa.

“Lila y yo tenemos la costumbre de hacer pequeñas sesiones de fotos cada vez que nos vemos. Me encanta, porque une todo lo que me gusta: es creativo, te hace pensar... es moda”, decía entonces.

Una pasión, la moda, que comparte con su hermano mayor Rafferty, de 22 años, que guarda un gran parecido con su padre, y que también ha heredado la vena artística familiar y es uno de los modelos en alza en las pasarelas. Ha participado en desfiles para DKNY, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana y en el último de Valentino en Milán.

"Elegante con una actitud joven y fresca", así han definido desde Fendi, la imagen de la joven modelo que ha realizado una de sus campañas más importantes para la firma italiana, que la califica de "artísticamente inventiva".

Ha desfilado para la firma Miu Miu, ha sido imagen de Burberry Beauty y ha posado para la sofisticada marca de lencería La Perla. La firma de joyería Bulgari ha sido su anfitriona durante la última Semana de la Moda de Milán en la que ha lucido sus creaciones más exclusivas.

Su afinidad con la moda no termina con los desfiles y los posados para grandes firmas. En el mes de marzo, presentó la creación de su primer diseño, un bolso multicolor, bautizado como Iris, en colaboración con la firma Mulberry.

Una colaboración con la que buscar abarcar más vertientes en el mundo de la moda para alcanzar el éxito.

A punto de cumplir 20 años, sus ojos azules, las pecas que adornan sus mejillas y su actitud desenfadada son un atractivo añadido a su profesionalidad, de la que su madre, Sadie Frost se siente tan orgullosa, como demuestra a través de los mensajes en las redes sociales.

En cambio, su padre, Jude Law no tiene abiertas cuentas en las redes.

Sin embargo, la joven modelo sí deja huella en Instagram donde está muy presente su pareja, el también modelo británico, Jyrrel Roberts, con el que mantiene una relación desde hace dos años.

El hecho de tener unos padres destacados en su profesión no ha añadido presión a Iris Law al elegir una carrera en la que también se ve expuesta a las cámaras, y ejemplos como ella no faltan, es el caso de Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanesa Paradis, que también se abre camino en el mundo de la moda o Willow Smith, hija de Will Smith y de Jada Pinkett Smith.