Indignación en la India tras la muerte de una joven "intocable" violada en grupo

Protesta en Nueva Delhi contra la violencia machista tras la violación y asesinato de una joven. EFE/Rajat Gupta/Archivo

Nueva Delhi, 29 sep (EFE).- La muerte este martes de una joven "intocable" (o "dalit"), miembro del escalafón más bajo del sistema de castas hindú, tras ser violada en grupo por hombres de casta superior, ha desatado la indignación en la India contra la violencia que aún padece la mujer, sobre todo en este grupo social marginado.

La víctima, de 19 años, permanecía hospitalizada desde que el 14 de septiembre fue violada por cuatro hombres en el pueblo de Hathras, en el estado norteño de Uttar Pradesh.

Ese día la joven había salido con su madre al campo a cortar hierba y en un momento en el que ambas se separaron, los agresores arrastraron a la víctima a un lugar oculto, donde la violaron y trataron de estrangularla, según la versión de la familia de la joven recogida en un comunicado por la Policía de Hathras.

Los atacantes le causaron múltiples fracturas, por lo que fue ingresada en estado crítico primero en un hospital de Uttar Pradesh y luego en un centro sanitario con más recursos en Nueva Delhi, donde murió esta mañana.

La familia de la víctima culpó a la Policía de no responder con celeridad tras denunciarse la agresión, aunque las fuerzas de seguridad insisten en que actuaron de inmediato.

"Detuvimos a los cuatro acusados el mismo día de la denuncia. Se están tomando medidas. Ahora se aplicará la sección 302 del código penal y pronto se presentará un pliego de cargos", explicó a Efe un portavoz de la Policía de Hathras, que pidió el anonimato.

INDIGNACION EN LA INDIA

El fallecimiento de la joven generó una ola de indignación visible en las redes sociales, que se inundaron reclamando justicia para la víctima y acusando al gobierno de Uttar Pradesh de no ofrecer protección ni a las mujeres ni a los "dalit".

"Esto habla de la realidad de las agresiones a mujeres y niñas intocables. Conecta todo los puntos, muestra un panorama más amplio de la violencia estructural contra los dalit, las mujeres dalit. No aisles ni conviertas este caso en una excepcional y espantosa aberración", denunció en Twitter la conocida activista Kavita Krishnan.

La líder intocable y exjefa de Gobierno de Uttar Pradesh, Mayawati, exigió también en la misma red social que las autoridades locales "brinden toda la ayuda posible a la familia de la víctima y garantice un castigo rápido a los agresores".

Televisiones locales como el canal delhí NDTV mostraron también protestas en Hathras y en varios puntos de Nueva Delhi, como en las proximidades del hospital en el que falleció la víctima, donde se congregaron miembros de la organización en defensa de los dalit, Bhim Army, que pidieron la pena capital para los agresores.

La India vivió una ola de masivas protestas sin precedentes contra la violencia a las mujeres a finales de 2012, tras la violación en grupo de una joven universitaria en un autobús en Nueva Delhi y su posterior muerte por las graves heridas.

Ese caso marcó un antes y un después en el país y desde entonces las leyes contra las agresiones sexuales se han ido endureciendo, acelerando también la pena capital contra algunos agresores, aunque muchos critican que las medidas no han sido suficientes.